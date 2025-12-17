Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bakanlığın 2026 yılı bütçesinin Genel Kurul'daki görüşmeleri için geldiği TBMM'de basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmalarına ilişkin soruyu yanıtlayan Işıkhan, komisyonun ikinci toplantısını yarın yapacağını, sosyal diyalog süreçlerini kullanmaya devam edeceklerini söyledi.

"İkinci toplantıda bir rakam konuşulur mu?" sorusunu yanıtlayan Işıkhan, "Rakam için çok erken çünkü tarafların görüşlerini alıp komisyonda değerlendirmemiz gerekiyor." diye konuştu.

"72 ilacı geri ödeme kapsamına alıyoruz, 69 tanesi yerli üretim"

"Genel Kurul konuşmamızda bir müjdemiz olacak. Öncelikle 72 ilacı geri ödeme kapsamına alıyoruz, 69 tanesi yerli üretim" ifadelerini kullanan Işıkhan, 9'u romatolojik, 9'u diyabet, 3'ü kanser, 2'si MS olan 72 ilacı yarından itibaren vatandaşların SGK kapsamında alabileceğini dile getirdi.

Diğer müjdeleri de paylaşan Işıkhan, "Sosyal Güvenlik Kurumumuza 1000 sözleşmeli personel alacağız. Bununla ilgili ayrıntılar ÖSYM tarafından açıklanacak. Mülakat olmayacak. ÖSYM belirleyecek ve atayacak. Son olarak da 100 müfettiş yardımcısı alacağız." ifadelerini kullandı.