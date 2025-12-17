Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, kasımda trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,1 azalışla 183 bin 172'ye geriledi. Söz konusu dönemde, kaydı silinen taşıt sayısı ise yaklaşık yüzde 13 artarak, 5 bin 21'e çıktı. Böylece, trafikteki toplam taşıt sayısı, 178 bin 151 artış kaydetti.

Aynı ayda, trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 52,4'ünü otomobil, yüzde 29,9'unu motosiklet, yüzde 12,8'ini kamyonet, yüzde 2,1'ini traktör, yüzde 1,6'sını kamyon, yüzde 0,6'sını minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Kasımda trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında, bir önceki aya göre yüzde 2,6 artış oldu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre, özel amaçlı taşıtta yüzde 209,6, kamyonette yüzde 14,8, otomobilde yüzde 9,6, traktörde yüzde 3,6, otobüste yüzde 0,5 artarken, motosiklette yüzde 10,9, minibüste yüzde 10,4 ve kamyonda yüzde 8,5 azalış gerçekleşti.

Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, özel amaçlı taşıtta yüzde 200, kamyonette yüzde 19,8, otomobilde yüzde 13,1, kamyonda yüzde 4,1, otobüste yüzde 0,2 artarken, traktörde yüzde 35,4, motosiklette yüzde 25,4 ve minibüste yüzde 25,3 azaldı.

Trafiğe kayıtlı taşıt sayısı kasım sonu itibarıyla 33 milyonu aştı

Trafiğe kayıtlı araç sayısı, kasımda geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 7,4 artarak 31 milyon 67 bin 698'den 33 milyon 371 bin 446'ya yükseldi

Kasım ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 51,6'sını otomobil, yüzde 21,1'ini motosiklet, yüzde 14,7'sini kamyonet, yüzde 6,9'unu traktör, yüzde 3,1'ini kamyon, yüzde 1,6'sını minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Devri yapılan taşıt sayısı 897 bin 877 oldu

Devri yapılan 897 bin 877 taşıttan, yüzde 67,8'i otomobil, yüzde 14,9'u kamyonet, yüzde 9,6'sı motosiklet, yüzde 3,5'i traktör, yüzde 1,9'u kamyon, yüzde 1,6'sı minibüs, yüzde 0,5'i otobüs ve yüzde 0,2'si özel amaçlı taşıtlar olarak kaydedildi.

Geçen ay, 96 bin 3 otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Bu otomobillerin yüzde 12'si Renault, yüzde 9,3'ü Volkswagen, yüzde 8,6'sı Toyota, yüzde 5,7'si Hyundai, yüzde 5,6'sı Fiat, yüzde 5,6'sı Skoda, yüzde 4,9'u BYD, yüzde 4,7'si Peugeot, yüzde 4,5'i TOGG, yüzde 4,1'i Citroen, yüzde 3,9'u Opel, yüzde 3,2'si Mercedes-Benz, yüzde 2,9'u Nissan, yüzde 2,8'i BMW, yüzde 2,6'sı Tesla, yüzde 2,3'ü Chery, yüzde 2,2'si Ford, yüzde 2,1'i Audi, yüzde 2'si Dacia, yüzde 1,9'u Kia ve yüzde 9,2'si diğer markalar olarak sıralandı.

Ocak-kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre, trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 10,1 azalarak 2 milyon 120 bin 333'e gerilerken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 56,3 artışla 48 bin 844 oldu. Böylece ocak-kasım döneminde, trafikteki toplam taşıt sayısında 2 milyon 71 bin 489 artış gerçekleşti.

Söz konusu dönemde, trafiğe kaydı yapılan 973 bin 254 otomobilin yüzde 46,2'si benzinli, yüzde 26,9'u hibrit, yüzde 17'si elektrikli, yüzde 8,8'i dizel ve yüzde 1,1'i LPG yakıtlı olarak belirlendi.

Kasım sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 17 milyon 218 bin 442 otomobilin ise yüzde 32,8'inin dizel, yüzde 30,8'inin benzinli, yüzde 30,3'ünün LPG, yüzde 3,8'inin hibrit ve yüzde 2'sinin elektrikli olduğu görüldü. Otomobillerin yüzde 0,2'sinin ise yakıt türü bilinmiyor.

Ocak-kasım döneminde trafiğe kaydı yapılan 973 bin 254 otomobilin, yüzde 29,7'si 1300 ve altı, yüzde 23,3'ü 1401-1500, yüzde 10,8'i 1501-1600, yüzde 10,7'si 1301-1400, yüzde 8'i 1601-2000, yüzde 0,5'i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip bulunuyor.

Bu dönemde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 40,2'si gri, yüzde 24,9'u beyaz, yüzde 13,3'ü siyah, yüzde 11,6'sı mavi, yüzde 4,5'i yeşil, yüzde 3,7'si kırmızı, yüzde 0,7'si kahverengi, yüzde 0,5'i sarı, yüzde 0,4'ü turuncu ve yüzde 0,2'si diğer renkli araçlardan oluştu.