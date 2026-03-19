Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından açıklanan 2026 yılı Şubat ayı itibarıyla işverenlerin İŞKUR’a bildirdiği ve henüz doldurulmamış toplam açık iş sayısı Türkiye genelinde 318 bin 170 olarak raporlandı. Bu dönemde Van'da ise 811 açık iş pozisyonu bulunduğu kayıtlarda yer aldı.

İŞKUR tarafından açıklanan verilere göre Şubat 2026 itibarıyla ülkemiz genelinde özel sektörde ihtiyaç duyulan işgücü talebi 317 bin 262 olarak raporlanırken, kamuda bu sayı 908 oldu.

Van’da iş gücü talebi, 2025 yılının Ocak-Şubat dönemine göre geriledi. 2025’in aynı döneminde bin 127 olan iş gücü talebi, bu yıl 811’e düştü. Bu da yaklaşık yüzde 28’lik bir azalmaya işaret ediyor.

Kayıtlara göre, Van’daki 811 kişilik iş gücü talebinin 810’u özel sektörden gelirken, kamuda yalnızca 1 kişilik talep bulunuyor.

İŞKUR raporlarına göre Van, 2026 yılı Ocak-Şubat döneminde Türkiye genelinde iş gücü talebinin en düşük olduğu 25’inci il olarak kaydedildi.