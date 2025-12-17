Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava tahmin raporuna göre Van genelinde havanın puslu zaman zaman parçalı ve az bulutlu olması bekleniyor.
Meteorolojik bilgilere göre Van’da hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin edilirken, rüzgarın ise doğulu ve kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.
BUZLANMA VE DON UYARISI;
Meteoroloji Van için buzlanma ve don uyarısında da bulundu.
Uyarıda; “Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde daralma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.” denildi.
Van’da 3 günlük hava durumunun ise şu şekilde olması bekleniyor;
Bahçesaray;
18 Aralık Perşembe: Pus
19 Aralık Cuma: Pus
20 Aralık Cumartesi: Pus
Başkale;
18 Aralık Perşembe: Pus
19 Aralık Cuma: Pus
20 Aralık Cumartesi: Pus
Çaldıran;
18 Aralık Perşembe: Pus
19 Aralık Cuma: Pus
20 Aralık Cumartesi: Pus
Çatak;
18 Aralık Perşembe: Pus
19 Aralık Cuma: Pus
20 Aralık Cumartesi: Pus
Edremit;
18 Aralık Perşembe: Pus
19 Aralık Cuma: Pus
20 Aralık Cumartesi: Pus
Erciş;
18 Aralık Perşembe: Pus
19 Aralık Cuma: Pus
20 Aralık Cumartesi: Pus
Gevaş;
18 Aralık Perşembe: Pus
19 Aralık Cuma: Pus
20 Aralık Cumartesi: Pus
Gürpınar;
18 Aralık Perşembe: Pus
19 Aralık Cuma: Pus
20 Aralık Cumartesi: Pus
İpekyolu;
18 Aralık Perşembe: Pus
19 Aralık Cuma: Pus
20 Aralık Cumartesi: Pus
Muradiye;
18 Aralık Perşembe: Pus
19 Aralık Cuma: Pus
20 Aralık Cumartesi: Pus
Özalp;
18 Aralık Perşembe: Pus
19 Aralık Cuma: Pus
20 Aralık Cumartesi: Pus
Saray;
18 Aralık Perşembe: Pus
19 Aralık Cuma: Pus
20 Aralık Cumartesi: Pus
Tuşba;
18 Aralık Perşembe: Pus
19 Aralık Cuma: Pus
20 Aralık Cumartesi: Pus