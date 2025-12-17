Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava tahmin raporuna göre Van genelinde havanın puslu zaman zaman parçalı ve az bulutlu olması bekleniyor.

Meteorolojik bilgilere göre Van’da hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin edilirken, rüzgarın ise doğulu ve kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.

BUZLANMA VE DON UYARISI;

Meteoroloji Van için buzlanma ve don uyarısında da bulundu.

Uyarıda; “Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde daralma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.” denildi.

Van’da 3 günlük hava durumunun ise şu şekilde olması bekleniyor;

Bahçesaray;

18 Aralık Perşembe: Pus

19 Aralık Cuma: Pus

20 Aralık Cumartesi: Pus

Başkale;

18 Aralık Perşembe: Pus

19 Aralık Cuma: Pus

20 Aralık Cumartesi: Pus

Çaldıran;

18 Aralık Perşembe: Pus

19 Aralık Cuma: Pus

20 Aralık Cumartesi: Pus

Çatak;

18 Aralık Perşembe: Pus

19 Aralık Cuma: Pus

20 Aralık Cumartesi: Pus

Edremit;

18 Aralık Perşembe: Pus

19 Aralık Cuma: Pus

20 Aralık Cumartesi: Pus

Erciş;

18 Aralık Perşembe: Pus

19 Aralık Cuma: Pus

20 Aralık Cumartesi: Pus

Gevaş;

18 Aralık Perşembe: Pus

19 Aralık Cuma: Pus

20 Aralık Cumartesi: Pus

Gürpınar;

18 Aralık Perşembe: Pus

19 Aralık Cuma: Pus

20 Aralık Cumartesi: Pus

İpekyolu;

18 Aralık Perşembe: Pus

19 Aralık Cuma: Pus

20 Aralık Cumartesi: Pus

Muradiye;

18 Aralık Perşembe: Pus

19 Aralık Cuma: Pus

20 Aralık Cumartesi: Pus

Özalp;

18 Aralık Perşembe: Pus

19 Aralık Cuma: Pus

20 Aralık Cumartesi: Pus

Saray;

18 Aralık Perşembe: Pus

19 Aralık Cuma: Pus

20 Aralık Cumartesi: Pus

Tuşba;

18 Aralık Perşembe: Pus

19 Aralık Cuma: Pus

20 Aralık Cumartesi: Pus