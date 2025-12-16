Görentaş köyünün gençleri, kış mevsiminin başlamasıyla birlikte yaz aylarında yaylaya saldıkları atları köye geri getirmek amacıyla Badılgali Yaylası'na çıktı. Yaylada karla kaplı arazide yiyecek arayan dağ keçileriyle karşılaşan gençler, o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle dağ keçilerinin yüksek kesimlerden daha aşağı rakımlara indiği gözlemlendi.

Yetkililer, yaban hayatının korunmasının önemine dikkat çekerek, vatandaşların dağ keçileri başta olmak üzere yaban hayvanlarını rahatsız etmemesi ve bilinçsiz şekilde besleme yapmaması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.