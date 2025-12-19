Trendyol 1. Lig’de önemli karşılaşmalar oynanacak. 18. haftanın açılış maçında bugün Esenler Erokspor sahasında Sms Grup Sarıyerspor’u konuk edecek.
İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü ise 21 Aralık Pazar günü deplasmanda İstanbulspor A.Ş. ile karşılaşacak. Ligde son 5 maçını kazanamayan kırmızı – siyahlılar, zor deplasmanda galibiyetle ayrılmak istiyor.
Ligde bugün 1 karşılaşma oynanacakken, yarın 4, Pazar günü 4 ve pazartesi günü de 1 maç oynanacak.
Haftanın programı şu şekilde;
19.12.2025 20:00 Esenler Erokspor - Sms Grup Sarıyerspor
20.12.2025 13:30 Alagöz Holding Iğdır FF - Özbelsan Sivasspor
20.12.2025 13:30 Bandırma Spor - Erzurumspor FF
20.12.2025 16:00 Boluspor - Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş.
20.12.2025 19:00 Manisa Futbol Kulübü - Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü
21.12.2025 13:30 Atakaş Hatayspor - Serik Spor Futbol A.Ş.
21.12.2025 16:00 Eminevim Ümraniyespor - Adana Demirspor A.Ş.
21.12.2025 16:00 Arca Çorum FF - Sakaryaspor A.Ş.
21.12.2025 19:00 İstanbulspor A.Ş. - İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü
22.12.2025 20:00 Sipay Bodrum FF - Amed Sportif Faaliyetler