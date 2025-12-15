İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü’nün de mücadele ettiği Trendyol 1. Lig’de 17. haftanın son maçı bugün oynanacak ve puan durumu şekillenecek.
Kırmızı – Siyahlı Van temsilcisinin puansız kapattığı haftada son maç bu akşam Sakaryaspor A.Ş. ile Atakaş Hatayspor arasında oynanacak. Bu maç saat 20.00’de başlayacak.
Haftanın sonuçları;
Adana Demirspor A.Ş. 1 - 6 Boluspor
Sms Grup Sarıyerspor 1 - 2 İstanbulspor A.Ş.
Serik Spor Futbol A.Ş. 0 - 1 Manisa Futbol Kulübü
Özbelsan Sivasspor 1 - 1 Arca Çorum FK
Amed Sportif Faaliyetler 2 - 1 Bandırma Spor
Erzurumspor FK 2 - 2 Sipay Bodrum FK
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü 1 - 1 Esenler Erokspor
İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü 0 - 1 Eminevim Ümraniyespor
Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. 1 - 1 Alagöz Holding Iğdır FK
15.12.2025 20:00 Sakaryaspor A.Ş. - Atakaş Hatayspor