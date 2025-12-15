İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü’nün de mücadele ettiği Trendyol 1. Lig’de 17. haftanın son maçı bugün oynanacak ve puan durumu şekillenecek.

Kırmızı – Siyahlı Van temsilcisinin puansız kapattığı haftada son maç bu akşam Sakaryaspor A.Ş. ile Atakaş Hatayspor arasında oynanacak. Bu maç saat 20.00’de başlayacak.

Haftanın sonuçları;

Adana Demirspor A.Ş. 1 - 6 Boluspor

Sms Grup Sarıyerspor 1 - 2 İstanbulspor A.Ş.

Serik Spor Futbol A.Ş. 0 - 1 Manisa Futbol Kulübü

Özbelsan Sivasspor 1 - 1 Arca Çorum FK

Amed Sportif Faaliyetler 2 - 1 Bandırma Spor

Erzurumspor FK 2 - 2 Sipay Bodrum FK

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü 1 - 1 Esenler Erokspor

İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü 0 - 1 Eminevim Ümraniyespor

Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. 1 - 1 Alagöz Holding Iğdır FK

15.12.2025 20:00 Sakaryaspor A.Ş. - Atakaş Hatayspor