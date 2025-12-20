Kırmızı-siyahlı Van ekibi, yarın (21 Aralık Pazar) deplasmanda İstanbulspor A.Ş. ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma taraftarlar tarafından büyük bir heyecanla beklenirken, iki ekip de hazırlıklarını tamamladı.

İki takım için de büyük önem taşıyan mücadele öncesi kırmızı siyahlı Van ekibi, Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde hazırlıklarını tamamladı.

BİLETLER 165 TL’DEN SATILDI

21 Aralık Pazar günü oynanacak mücadele için kırmızı-siyahlı ekip adına ayrılan ve 165 TL olarak belirlenen biletlerin tamamının tükendiği öğrenildi.

Aynı puana sahip iki takım, sahadan galibiyetle ayrılmak için ter dökecek. Karşılaşma, saat 19.00’da başlayacak ve Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda oynanacak.