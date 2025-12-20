Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre, son 5 günde Akdeniz Bölgesi'nde yer alan illerden Mersin, Adana, Antalya, Kahramanmaraş, Hatay ve Gaziantep'te sıcaklık 20 dereceyi aştı.

Aynı günlerde ise en soğuk iller Ağrı, Bitlis, Ardahan, Van, Erzurum ve Kars olurken bu şehirlerde sıcaklık - 15 ile - 20 arasından ölçüldü.

Mersin, bazı zaman aralıklarında ise Türkiye'nin en sıcak illeri arasında birinci sırada yer aldı.

VATANDAŞLAR SAHİLE AKIN ETTİ

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, kentte yazdan kalma günlerin yaşanmasına neden oldu.

Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, sahil ve parklarda vakit geçirdi.

Vatandaşlar, aralık ayında güneşlenmenin keyfini çıkarırken, sahil bandında ise oltasını alıp balık tutanların sayısının arttığı görüldü.

MONT YERİNE İNCE KIYAFET

Millet Bahçesi plajında deniz kenarında vakit geçiren vatandaşlar, kimi zaman banklarda oturup sohbet etmeyi, kimi zaman ise yürüyüş yapmayı tercih etti.

Kent genelinde mont yerine ince kıyafetlerle dolaşan vatandaşlar, kış mevsiminde olmalarına rağmen pastırma yazı havası yaşandığını dile getirdi.

"ORASI KIŞI YAŞIYOR, BİZ DENİZ SEFASINDAYIZ"

Plaja balık tutmaya gelen Sami Demirkol, bir ay öncesine kadar Niğde'de olduğunu belirterek, Mersin ile diğer iller arasındaki hava farkına dikkat çekti. Demirkol, "Mersin'imiz cennet gibi bir yer. Görüyorsunuz sahilimiz, kordon boyu, her tarafımız mis gibi. Kuşlarımız aynı keza.

Sahilde boş zamanımız olduğu müddetçe gelip burada balık avlıyoruz, eğleniyoruz, günümüzü geçiriyoruz. Ben kamyon şoförüyüm, Niğde'den Mersin'e lahana getirdim. Oranın havasıyla tabii ki buranın havası bir değil. Şu an orası kışı yaşıyor, biz gördüğünüz gibi deniz sefası. Millet denize girip çıkıyor. Daha düne kadar denize giriyorlardı." diye konuştu.

"BURASI HALEN BAHARI YAŞIYOR"

Plajda balık tutanlardan Zeki Akyel ise aralık ayında yaşanan sıcak havaya dikkat çekerek, "Aralık ayında her yer çok soğukken bura halen baharı yaşıyor. Müthiş ya müthiş, neredeyse üstümdeki yeleği dahi çıkaracağım." ifadelerini kullandı.

"HAKKARİ'DE 2 METRE KAR VAR, BİZ YAZI YAŞIYORUZ"

1,5 senedir Mersin'de yaşayan Ömer Tatar da, "Hakkari Yüksekovalıyım, 1,5 seneye yakındır Mersin'deyim. Mersin'in havası bayağı güzel, bayağı sıcak. Gezmeye geldik zaten sahile. Şu anda Hakkari'ye gitsek 2 metre kar var ama burada aralık ayında olmamıza rağmen yazı yaşıyoruz. Mersin bence çok güzel bir şehir." dedi.

Meteoroloji'nin son verilerine göre sıcak havanın, bölgede bir süre daha aynı şekilde etkili olması bekleniyor.