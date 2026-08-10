AA muhabirinin, Türkiye Sigorta Birliğinin (TSB) yayımladığı "Sektör Raporu 2025" çalışmasından derlediği bilgilere göre, geçen yıl 68 şirketin faaliyet gösterdiği Türk sigorta ve bireysel emeklilik sektöründe, hayat dışı ve hayat branşlarının toplam prim üretimi 2024'e göre yüzde 46 artarak 1,2 trilyon liraya ulaştı. Prim üretimindeki artışın yıllık enflasyonun üzerinde gerçekleşmesi, sektörde reel büyümeye işaret etti.

Bu dönemde hayat dışı şirketler sektörün yüzde 85,4'lük kısmını oluştururken, hayat tarafının payı yüzde 14,6 oldu. Hayat dışı branşında faaliyet gösteren 45 şirketin prim üretimi yüzde 41 artışla 1 trilyon lirayı bulurken, en büyük payı yüzde 29,7 ile kara araçları sorumluluk sigortaları aldı.

Hayat sigortalarındaki prim üretimi yüzde 79 artışla 179 milyar liraya yükseldi. Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ve Otomatik Katılım Sisteminin (OKS) devlet katkısı dahil toplam fon tutarı ise yüzde 76 yükselişle yılı 2,2 trilyon lirayla kapattı. Sektördeki 4 reasürans şirketinin toplam prim üretimi de yüzde 27 artışla 45,4 milyar liraya yükseldi.

Sektörün toplam aktifleri yüzde 68 yükselişle 3,8 trilyon lirayı aştı. Bunun 2 trilyon 555,8 milyar lirasını hayat ve emeklilik şirketleri oluştururken, hayat dışı şirketlerin aktifleri 1 trilyon 290,4 milyar lira oldu. Reasürans şirketlerinin aktifleri de 85,7 milyar lira olarak gerçekleşti.

Yıl sonu itibarıyla Türkiye'deki finansal sistemin yüzde 89,4'ünü bankacılık sektörü oluştururken, sigorta ve bireysel emekliliğin payı yüzde 7,3, diğer finansal kuruluşların payı ise yüzde 3,3 olarak gerçekleşti.

Sigorta sektörü ekonomiye 1,3 katrilyon liralık teminat sağladı

Türkiye sigorta sektörü, 2025'te hayat sigortacılığı branşında 29,6 milyar lira, hayat dışı sigortacılıkta ise 468,9 milyar lira olmak üzere toplam 498,5 milyar liralık hasar ödemesi gerçekleştirdi.

Sigorta penetrasyon oranı yüzde 2,62'ye yükselirken, sektör yüzde 4,7 olarak belirlenen 2030 stratejik hedefine ulaşma yönündeki ilerleyişini sürdürdü.

Sigorta ve emeklilik sektörü, geçen yıl sağladığı 1,3 katrilyon liralık teminat hacmiyle ekonominin sürdürülebilirliğine katkı sundu. Sektörün güvence altına aldığı toplam ekonomik değer, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) yaklaşık 20 katı büyüklüğe ulaştı.

Sektörün doğrudan istihdamı 2025 sonu itibarıyla 28 bin kişiye ulaşırken, 200 bin çalışanın istihdamına katkıda bulunuldu.

Net hasar/prim oranlarında iyileşme eğilimi görülmesiyle hayat dışı branşlarda 115,2 milyar lira, hayat ve emeklilik branşında 52,9 milyar lira net teknik kar elde edildi.

Aynı dönemde sigorta ve reasürans şirketlerinin özkaynakları 474 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Prim gelirlerinde trafik branşı başı çekti

Öne çıkan branşlara göre prim gelirleri incelendiğinde, kara araçları sorumluluk (trafik) branşında prim üretimi 2025'te yıllık yüzde 41 artışla 310,2 milyar lira olarak gerçekleşti. Bu branşın hasar/prim oranı yüzde 121 olarak kaydedildi.

Hastalık/sağlık branşında prim üretimi yüzde 55 artışla 211,9 milyar liraya ulaştı. Bu branşta ödenen hasar tutarındaki artış prim üretimindeki yükselişe yakın gerçekleşirken, primlerin bir miktar daha hızlı büyümesi sektörün karlılığını destekledi. Branş genelinde tamamlayıcı sağlık sigortası sahibi kişi sayısı yıl sonu itibarıyla 5,23 milyona, özel sağlık sigortası sahibi kişi sayısı ise 2,74 milyona ulaştı.

Hayat branşındaki toplam prim üretimi yüzde 79 artışla 178,9 milyar lirayı buldu.

Yangın ve doğal afetlerde prim üretimi yüzde 36 yükselişle 166,2 milyar liraya ulaşırken, kara araçlarındaki (kasko) üretim yüzde 31 artışla 147,6 milyar lira oldu. Prim artışı genel zararlarda yüzde 50 büyüme kaydederek 112,1 milyar lirayla yılı kapattı.

Altından sonra en yüksek ortalama getiri BES fonlarından geldi

Geçen yıl sonu itibarıyla BES'te katılımcıların toplam fon büyüklüğü, bir önceki yıla göre yüzde 81 artarak 1,8 trilyon liraya ulaşırken, devlet katkısı fon tutarı yüzde 62 yükselişle 222,1 milyar lira oldu. Böylece devlet katkısı dahil toplam fon büyüklüğü yüzde 78 artışla 2 trilyon lira seviyesine yükseldi.

Sistemde fonların yaklaşık yüzde 38'inin altın fonlarının da içerisinde bulunduğu faizsiz fonlarda değerlendirildiği görüldü. Aynı dönemde sistemdeki katılımcı sayısı yüzde 6,6 artışla 10,2 milyona ulaştı. Gerekli koşulları sağlayan 432 bin 793 katılımcı ise sistemden emeklilik hakkı elde etti.

Öte yandan, 18 yaş altı katılımcı sayısı 1,6 milyonu aşarken, bu segmentte devlet katkısı dahil toplam fon büyüklüğü 85 milyar liraya yaklaştı.

Yıl sonu itibarıyla BES fonlarının ortalama getirisi yüzde 60,9 olurken, sistem reel bazda yaklaşık yüzde 23 getiri sağladı. Bu dönemde finansal piyasalarda altından sonra en yüksek ortalama getiriyi BES fonları sağladı.

Getirilerin ağırlıklı ortalamasına bakıldığında BES katılımcısının güvenli yatırım araçlarına yönelimiyle altın katılım fonlarının yüzde 101,4 ve altın fonlarının yüzde 98,5 ile ilk iki sırada olduğu görüldü. Enflasyonla karşılaştırıldığında altın katılım fonu enflasyonun 69,9, altın fonu ise 66,7 puan üzerinde getiri sağladı.

Bireysel Emeklilik Fon Alım Satım Platformu (BEFAS) ise yıl sonu itibarıyla 156,1 milyar liralık işlem hacmine ulaştı.

OKS çalışan sayısı yüzde 3 artışla 7,8 milyona ulaştı. OKS'de çalışanların toplam fon büyüklüğü yüzde 48'lik artışla 121 milyar liraya, devlet katkısı fon tutarı yüzde 52'lik yükselişle 8,2 milyar liraya ulaştı. Böylece OKS birikimleri devlet katkısı dahil 129 milyar liranın üzerine çıktı. Bu fonların yaklaşık yüzde 60'ı faizsiz fonlarda değerlendirildi.

Katılım sigortacılığı yüzde 63 büyüyerek toplamda 70,1 milyar lira tutarında prim üretimi gerçekleştirdi.