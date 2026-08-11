GIDA VE TEMİZLİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Kuru Gıda, Şarküteri, Sebze ve Meyve, Ekmek ve Temizlik Malzemesi Alım mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/1447200

1- İdarenin 1.1. Adı : GEVAŞ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMENEVİ VE AKŞAM SANAT OKULU MÜDÜRLÜĞÜ 1.2. Adresi : Orta Mahalle Kahramanlar Sokak 65700 GEVAŞ/VAN 1.3. Telefon numarası : 04326123106 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 01.09.2026 - 10:00 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : Gevaş Öğretmenevi ve Aso Müdürlüğü

3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı : Kuru Gıda, Şarküteri, Sebze ve Meyve, Ekmek ve Temizlik Malzemesi Alım 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : 26 kalem sebze meyve 1 kalem ekmek 17 kalem kuru gıda 5 kalem şarküteri 21 kalem temizlik malzemesi alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : Gevaş Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü 3.4. Süresi/teslim tarihi : Kuru Gıda ve Temizlik Ürünleri Deponun durumuna göre 2 ve daha fazla parti şeklinde teslim alınacaktır. Sebze Meyve, Ekmek ve Şarküteri gurubu ürünlen günlük ihtiyaca göre ilgili firmaya bildirilerek teslim alınacaktır. Teslimatlar mesai saatleri içerisinde kurumun belirlediği saatler içerisinde gerçekleşecektir. Ödemeler kurumun bütçesine göre teslim alınan tutarlar doğrultusunda ödenecektir. 3.5. İşe başlama tarihi : 14/09/2026

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir. 4.3.1. Numune sunulması istenmektedir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (yüzde bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Kuru Gıda ve Temizlik Ürünleri Deponun durumuna göre 2 ve daha fazla parti şeklinde teslim alınacaktır. Sebze Meyve, Ekmek ve Şarküteri gurubu ürünler günlük ihtiyaca göre ilgili firmaya bildirilerek teslim alınacaktır. Teslimatlar mesai saatleri içerisinde kurumun belirlediği saatler içerisinde gerçekleşecektir. Ödemeler kurumun bütçesine göre teslim alınan tutarlar doğrultusunda ödenecektir.

