Hürmüz Boğazı'na ilişkin belirsizlik, küresel petrol piyasalarında fiyatların yükselmesine neden olurken, akaryakıt fiyatlarında yeni bir zam beklentisi oluşturmuştu.

Brent petrolün varil fiyatı 88 dolar seviyesine yükselirken, ABD Batı Teksas tipi ham petrolün (WTI) varil fiyatı da 83 dolar bandına çıkmıştı.

Bu kapsamda bu gece yarısından itibaren benzin ve motorin fiyatlarında yeni bir artış gündeme gelmişti.

BENZİN VE MOTORİNE ZAM İPTAL EDİLDİ

Gece yarısından itibaren pompaya yansıması beklenen akaryakıt zammı iptal edildi.

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, motorinde 5 TL, benzinde ise 1,50 TL civarında yapılması planlanan fiyat artışları bu gece uygulanmayacak.

FİYATLAR MEVCUT SEVİYESİNDE KALACAK

Hem benzin hem de motorin fiyatları mevcut seviyesini koruyacak.

MOTORİN 90 TL'YE YAKLAŞACAKTI

Söz konusu zam gerçekleşseydi motorin fiyatı litre başına 90 TL seviyesine yaklaşacaktı.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.