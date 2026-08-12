Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren son dakika gelişmesi yaşandı. Motorinde ÖTV düzenlemesi geliyor. Hükümet vergiyi indirecek.

ÖTV'DE İNDİRİME GİDİLİYOR

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dezenflasyonist hamlelerine devam ediyor. Küresel çapta yükselen petrol fiyatları nedeniyle Eşel Mobil Sistemi'ni devreye alarak tüketicileri yükselen akaryakıt fiyatlarına karşı koruyan Hazine ve Maliye Bakanlığı, motorin üzerinden alınan Özel Tüketim Vergisi'ne ilişkin çalışma yapıyor.

Edinilen bilgilere göre Maliye, tüketiciler, nakliyeciler ve sanayicilerin üzerindeki fiyat baskısının azaltılması ve enflasyonla mücadele kapsamında motorin fiyatlarının aşağı çekilmesi amacıyla, motorin üzerinden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarında düzenlemeye gidecek.

Düzenlemenin bu gece Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor.