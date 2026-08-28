HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, partisinin Van’da düzenleyeceği 5. Olağan İl Kongresi’ne katılmak üzere bugün kente gelecek. Yapıcıoğlu, kongrede partililerle bir araya gelerek hitap edecek.

HÜDA PAR Van İl Başkanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede, Van 5. Olağan İl Kongresi’nin bugün saat 20.00’de Edremit Yolu üzerinde bulunan Uygulama Oteli’nde gerçekleştirileceği bildirildi. Kongreye HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve beraberindeki heyet de katılacak.

Kongrede yapılacak konuşmaların ardından programın tamamlanacağı belirtildi.