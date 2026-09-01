Motorinin litre fiyatına uygulanan özel tüketim vergisinde kademeli artış, eylül ayına girilmesiyle fiyatlara yansıtıldı.

MOTORİNE 3,60 LİRA ZAM

1 Eylül Salı günü itibarıyla geçerli olacak şekilde motorinin litresine 3 lira özel tüketim vergisi, 60 kuruş da katma değer vergisi eklendi.

Böylece motorinin litre fiyatında 3,60 lira artış oldu.

Zammın ardından motorinin litre fiyatı İstanbul'da 80.93 lira, Ankara'da 82.19 lira, İzmir'de 82.46 lira, doğu illerinde ise 83.92 lira seviyelerine yükseldi.

KADEMELİ ÖTV UYGULANIYOR

Enflasyonla mücadele kapsamında motorinden alınan ÖTV'de kademeli uygulamaya geçildi.

Eşel mobil sistemi dışına çıkarılan motorin üzerinden alınan ÖTV tutarı ağustos ayında sıfır olarak uygulanırken sonraki aylarda ise yıl sonuna kadar her ay 3'er lira artırılarak belirlenecek.

Dolayısıyla ÖTV olarak eylülde 3 lira, ekimde 6 lira, kasımda 9 lira, aralıkta 12 lira alınacak.

Belirlenen ÖTV tutarı 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren 13,9006 lira olarak uygulanacak ve eşel mobil uygulaması öncesi seviyeye çıkarılacak.