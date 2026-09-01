DÜZELTME İLANI

İdarenin

Adresi :Hafiziye Mah.Mahmut Ertuş Cad.Başkale-Van Telefon ve Faks Numarası : 04326513547 Elektronik Posta Adresi : [email protected] İhale Dökümanının Görülebileceği İnternet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

Düzeltmeye Konu İlanın Yayınlandığı

Gazetenin adı ve tarihi : Başkale Haber gazetesi 27/08/2026

İhalenin tarihi ve saati: 09/09/2026 – 14:30

Başkale Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 2026 yılı 3250 aileye 4875 ton kömürün hane başına 1500 kg olmak üzere kapı önü teslimatı(güvenlik, hamaliye, sayım, toplama ve dağıtım) hizmet alımı işi;İhale Kayıt Numarası : 2015/163808b) İnternet haber sitesinin adı ve tarihi :Wanhaber.com3-Düzeltilen [madde/maddeler ] Şunlardırolarak değiştirilmiştir.