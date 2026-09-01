DÜZELTME İLANIBaşkale Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 2026 yılı 3250 aileye 4875 ton kömürün hane başına 1500 kg olmak üzere kapı önü teslimatı(güvenlik, hamaliye, sayım, toplama ve dağıtım) hizmet alımı işi;
İhale Kayıt Numarası : 2015/163808
- İdarenin
- Adresi :Hafiziye Mah.Mahmut Ertuş Cad.Başkale-Van
- Telefon ve Faks Numarası : 04326513547
- Elektronik Posta Adresi : [email protected]
- İhale Dökümanının Görülebileceği İnternet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
- Düzeltmeye Konu İlanın Yayınlandığı
- Gazetenin adı ve tarihi : Başkale Haber gazetesi 27/08/2026
3-Düzeltilen [madde/maddeler ] Şunlardır
- İhalenin tarihi ve saati: 09/09/2026 – 14:30
#ilangovtr Basın No ILN02539593