Araç sahipleri de akaryakıt fiyatlarını yakından takip ediyor.
Bu kapsamda da motorinin litre fiyatına uygulanan Özel Tüketim Vergisi'nde kademeli artışlar fiyatlara yansıtılacak.
MOTORİN NE KADAR ARTACAK
Motorinde sıfırlanan Özel Tüketim Vergisi, eylül ayı itibarıyla tedrici olarak fiyatlara yansıtılacak.
Eylül ayı itibarıyla motorinin litre fiyatına 3 lira Özel Tüketim Vergisi, 60 kuruş da Katma Değer Vergisi eklenecek.
Böylece motorinde 1 Eylül 2026 tarihi itibarıyla 3,60 lira artış olacak.
MOTORİN NE KADAR OLACAK?
Motorinin litresi İstanbul'da 81,08 liraya, Ankara'da 82,20 liraya, İzmir'de 82,47 liraya, doğu illerinde ise 83,93 liraya yükselecek.
Kaynak: Ensonhaber