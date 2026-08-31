Van için yağış gözüktü! Meteoroloji tarih verdi

Mardinspor - Vanspor maçı canlı yayınlanacak: Hangi kanalda, saat kaçta?

Vanspor’dan ayrılan kalecinin yeni adresi belli oldu

Bunlar da ilginizi çekebilir

Motorinin litresi İstanbul'da 81,08 liraya, Ankara'da 82,20 liraya, İzmir'de 82,47 liraya, doğu illerinde ise 83,93 liraya yükselecek.

Böylece motorinde 1 Eylül 2026 tarihi itibarıyla 3,60 lira artış olacak.

Eylül ayı itibarıyla motorinin litre fiyatına 3 lira Özel Tüketim Vergisi, 60 kuruş da Katma Değer Vergisi eklenecek.

Motorinde sıfırlanan Özel Tüketim Vergisi, eylül ayı itibarıyla tedrici olarak fiyatlara yansıtılacak.

Bu kapsamda da motorinin litre fiyatına uygulanan Özel Tüketim Vergisi'nde kademeli artışlar fiyatlara yansıtılacak.

Araç sahipleri de akaryakıt fiyatlarını yakından takip ediyor.

Bu bağlantı sizi https://www.wanhaber.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.