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Meydana gelen arızanın onarılması için çalışmalara başlandığı kaydedilirken, arızadan Şerefiye, Vali Mithatbey, Ali Paşa, Akköprü, Seyrantepe ve Bahçıvan Mahallelerinin etkileneceği bildirildi. Kesintinin bugün 12.00 ila 15.00 saatleri arasında olacağı kaydedildi.

Konu ile ilgili olarak Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) tarafından yapılan açıklamada; “İpekyolu ilçesi Ali Paşa Mahallesi İskele Caddesi’nde 110’luk içme suyu şebeke hattımızda meydana gelen ani arıza nedeniyle Şerefiye, Vali Mithatbey, Ali Paşa, Akköprü, Seyrantepe ve Bahçıvan Mahallelerinde bugün (8 Şubat 2024) 12.00 ile 15.00 saatleri arasında zorunlu su kesintisine gidilecektir. “Yapılacak çalışmanın hızlı ve programlı bir şekilde tamamlanması için gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Meydana gelen ani arızanın onarılmasıyla birlikte sular verilecektir. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.