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Kamil Yavuzer, 1986 yılında Van’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Van’da tamamladıktan sonra Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 2010 yılında mezun odu. Aynı üniversiteden 2015 yılında ‘ Göz Hastalıkları Uzmanı’ olan Yavuzer, 2022 yılında YÖK Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nca ‘Doçent’ unvanı aldı. 2015 yılında Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne atanan Yavuzer 2021 yılına kadar bölge insanına hekim olarak hizmet sundu. Bu süre zarfında uyguladığı yeni tedavi modelleri ve cerrahi teknikler ile başarılı sonuçlar alarak il dışına sevk oranını azalttı, çoğu hastalıkların il içerisinde tedavi edilebilir olmasını sağladı. Yapmış olduğu çalışmalarla ulusal ve uluslararası literatüre katkı sunarak akademik birçok makale yayınladı. Yayınladığı yeni tedavi yöntemleri ve cerrahi teknikler birçok araştırmacı tarafınca alıntılandı. 2021 yılında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Başhekimlik vazifesini üstlenerek pandemi/aşı sürecinin ağır koşullarında etkin/modüler organizasyon ile Van’ın pandemi ile mücadelede en iyi şehirler listesine girmesine katkı sundu. 1550 yataklı 5000+ personelli hastanenin Başhekimliği süresince, etkin insan kaynakları yönetimi, hastane giderlerinin azaltılması ve gelirlerinin arttırılmasına yönelik idari tedbirleri ile adil yönetim anlayışını hakim kıldı.

İdari vazifesinin sonlanmasının ardından 2022’de Gaziantep’e yerleşen ve Medical Point Gaziantep Hastanesi’nde mesleki vazifesini sürdüren Yavuzer, sağlık hizmetlerinde etkin rol almaya devam etmektedir. Şubat 2023’ten beri Gaziantep Dünyagöz ve Adana Dünyagöz Hastane’lerinde görev yapan Yavuzer, aktif olarak Başhekim Yardımcılığı ve Retina Birim Sorumluğu görevlerini yürütmektedir. Yeniden Refah Partisi’nden Gaziantep Eğitiminden sorumlu İl Başkan Yardımcısı ve Nizip ilçe sorumlusu olan Yavuzer, Milli Siyaset Kurulu üyelisidir. Yavuzer, Evli ve 5 çocuk babası olup aile kurumunun güçlendirilmesi için çaba sarfetmektedir.