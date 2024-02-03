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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı olarak atanan Fatih Karahan hakkında aramalar hız kazandı.

Fatih Karahan'ın hayatı ve kariyeri arama motorlarında en çok arananlar arasında yer alıyor.

Hafize Gaye Erkan’ın görevden ayrılmasının ardından yeni Merkez Bankası Başkanı olarak atanan Fatih Karahan'ın hayatı merak ediliyor.

Fatih Karahan'ın Merkez Bankası Başkanı olarak atanması ekonomi dünyasında geniş yankı buldu.

Peki, kimdir Fatih Karahan? İşte merak edilenleri..

Fatih Karahan kimdir?

1982 yılında Eskişehir'de doğan Fatih Karahan, 2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi Matematik ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun oldu.

Fatih Karahan, 2012 yılında Pennsylvania Üniversitesi'nde ekonomi alanında yüksek lisans ve doktorasını tamamladı.

Çalışma hayatına 2012 yılında New York Merkez Bankası'nda ekonomist olarak başlayan Karahan, 2022 yılına kadar anılan kurumda İşgücü ve Ürün Piyasası Çalışmaları Başkanı ve para politikası danışmanı olarak görev aldı.

Columbia Üniversitesi ve New York Üniversitesi'nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak da görev yapan Fatih Karahan, 2022 yılında Amazon'da kıdemli ekonomist olarak çalışmaya başladı.

Fatih Karahan, Kasım 2022'de Amazon'da Başekonomist görevine atandı. Karahan, 28 Temmuz 2023 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na atandı.

Fatih Karahan 2 Şubat 2024 tarihinde görevinden istifa eden Hafize Gaye Erkan'ın yerine atanarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 27. Başkanı oldu.