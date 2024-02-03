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VGC tarafından yapılan açıklamada, "Vangölü Gazeteciler Cemiyeti Üyesi ve Özhaberci Gazetesi İmtiyaz Sahibi Murat Çurku’nun vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Uzun zamandır amansız bir hastalıkla baş eden Gazeteci Murat Çurku, dün gece SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşama veda etti. Basın camiasının sevilen ve renkli simalarından olan Çurku’nun vefatı biz gazeteci dostlarını ziyadesiyle üzmüştür.

1986’da Çorum’da meslek hayatına başlayan Çurku, sırasıyla Adana, Hakkari, Doğubayazıt ve ilimizde gazetecilik faaliyetlerini yürüttü. Çorum'da Hakimiyet, Günaydın ve Çorum Ticaret Gazetesinde, Adana'da Günaydın Ekspres, Bölge gazetesinde muhabirlik yaptı. 1995 yılında Van’da ‘Vanlıların Sesi’ Gazetesini çıkardı.

Ardından Van’ın ilk yerel televizyonlarından olan ‘Mega Show TV’de muhabirlik yaptı. Hakkari'de Zap TV'de de çalışan Çurku, ‘Hakkari Ekspres’ isimli haftalık gazeteyi çıkardı. Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde de ilk renkli haftalık Doğubeyazıt Ekspres gazetesini çıkardı. Yeniden Van’a gelerek merkezi Erzurum olan Haberci Gazetesinin Van bölge temsilciliği yaptı.

Ardından da günümüze kadar gelen Öz Haberci Gazetesi ve Diyabet Gazetesi’ni çıkardı. Diyabet hastası olan Murat Çurku’ya, son zamanlarda kalp yetmezliği tanısı bırakılmıştı. Kısa bir süre önce yoğun bakımda kalmış ve ardından taburcu edilmişti.

Gazeteci Çurku, yeniden fenalaşıp ambulansla hastaneye kaldırılırken, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gazetecilik mesleğine ömrümüzü veren gazeteci abimiz Murat Çurku’ya Allah’tan rahmet, yakınlarına ve meslektaşlarımıza başsağlığı diliyoruz" denildi.

NOT: Gazeteci Çurku'nun cenaze namazı Şerefiye Camii'nde kılınacak. Bostaniçi Karpuzalan Mezarlığı'nda defnedildikten sonra, taziyeler Şerefiye Camii'nde kabul edilecektir.