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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan tahmini hava durumu raporuna göre Van’da hafta sonu havalar çok bulutlu yer yer kar yağışlı geçecek.

Meteorolojik tahminlere göre bugün Van’da hava durumu şu şekilde olacak:

İpekyolu: Parçalı ve çok bulutlu 3

Tuşba: Parçalı ve çok bulutlu 3

Bahçesaray: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı hafif kar yağışlı 2

Başkale: Parçalı ve çok bulutlu -2

Çaldıran: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı kar yağışlı -3

Çatak: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı hafif kar yağışlı 3

Edremit: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı hafif kar yağışlı 3

Erciş: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı kar yağışlı 1

Gevaş: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı hafif kar yağışlı 1

Gürpınar: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı hafif kar yağışlı 3

Muradiye: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı kar yağışlı 0

Özalp: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı kar yağışlı -3

Saray: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı kar yağışlı -3