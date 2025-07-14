Kamu çalışma hayatına Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü bünyesinde memur olarak başlayan Aşkın, Ankara İl Müdürlüğü’nde altı yıl boyunca şef yardımcısı ve şef olarak görev yaptı. Daha sonra Eskişehir-Kütahya Bölge Müdürü olarak atandı ve bu görevini dört yıl boyunca başarıyla yürüttü. 2024 yılından itibaren Van, Bitlis ve Hakkâri illerini kapsayan Van Bölge Müdürlüğü görevini üstlendi. Bu bölgede yaptığı çalışmalarla takdir toplayan Aşkın, 10 Temmuz 2025 tarihli Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu kararıyla Gaziantep Bölge Müdürü olarak atandı. Arda Aşkın, evli ve iki çocuk babasıdır. İyi düzeyde İngilizce, orta düzeyde Japonca bilmektedir.

Görev yaptığı tüm bölgelerde, yerel basınla kurduğu güçlü iş birliği, sektöre sağladığı katkılar ve basın mensuplarına yönelik eğitim faaliyetleriyle kamuoyunun takdirini kazanmıştır