Yeni sezon için Van Spor FK ile anlaşan Teknik Direktör Murat Yıldırım, takımın hedefine ilişkin açıklama yaptı.

Net hedefleri transfer çalışmalarının tamamlanmasının ardından belirleyebileceklerine vurgu yapan Yıldırım, ancak ilk hedeflerinin play-off olduğuna vurgu yaptı.

Yeni sezon hedefleri hakkında WanHaber’e konuşan Yıldırım sözlerini şunları söyledi; “Transfer çalışmalarının ardından daha net hedefler belirleyeceğiz. Mevcut şartlarda bu sezonki ilk hedefimiz play-off’a kalmak. Ardından da şampiyonluk mücadelesi vermek istiyoruz. Rakip takımların transferlerini ve kadro yapılanmalarını gördükten sonra hedefimizi daha net ortaya koyacağız. Bizim yapacağımız transferler de bu konuda belirleyici olacak.”

“NEDEN DİREKT SÜPER LİG HEDEFİMİZ OLMASIN?”

Kaliteli transferlerin yapılması halinde daha büyük hedeflerin konuşulabileceğini belirten Vanspor FK Teknik Direktörü Murat Yıldırım; “Eğer bu ligin kaliteli ve fark oluşturabilecek oyuncularını kadromuza katabilirsek neden direkt üst lige çıkmayı hedeflemeyelim? Şu an için mevcut tablo üzerinden konuşuyorum. Ancak şartlar oluşursa daha büyük hedefler koyabiliriz. Daha önce yaptık yine yaparız. Bu sezon da taraftarlarımızın desteğine çok ihtiyacımız var. Sezon sonuna kadar bizi yalnız bırakmasınlar. İnşallah sezon sonunda onlara yeniden bir şampiyonluk hediye etmek istiyoruz.” ifadelerini kulandı.