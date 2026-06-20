Trendyol 1. Lig’de mücadele edecek olan Van Spor’da yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Bir yandan mali yapı ile ilgili adımlar atılırken diğer yandan transfer çalışmaları kapsamında görüşmeler gerçekleştiriliyor.

Vanspor FK Asbaşkanı Özgür İreç İlhan, kulübün mevcut durumu, yeni sezon hedefleri ve taraftarlara yönelik mesajlarını paylaştı.

“YERLİ VE YABANCI FUTBOLCULARIN ÖDEMELERİ YAPILIYOR”

Asbaşkanı Özgür İreç İlhan, yaptığı açıklamada, “Vanspor FK yönetimi olarak göreve geldiğimiz ilk günden itibaren kulübümüzün mali, idari ve sportif yapısını tüm yönleriyle değerlendirmekteyiz. Yaptığımız incelemeler neticesinde kulübümüzün önemli bir mali yük altında olduğu, aynı zamanda mevcut futbolcularımızın sözleşmelerinin sona erdiği görülmüştür.

Teknik heyetimizin raporları doğrultusunda takımda kalmasını istediğimiz yerli ve yabancı futbolcularımızın geçmiş dönem alacaklarına ilişkin ödemeleri gerçekleştirirken, bir yandan da yeni sezon için sözleşme görüşmelerimizi sürdürmekteyiz. Yönetim kurulumuz ve çalışma arkadaşlarımızla birlikte tüm enerjimizi Vanspor’un geleceğini inşa etmeye ayırmış bulunuyoruz.” dedi.

“GÜÇLÜ BİR KADRO OLUŞTURMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

İlhan, “Önceliğimiz, geçmiş dönem borçlarının ödenmesi ve kulübümüzü mali açıdan güçlendirerek sürdürülebilir bir yapı oluşturmaktır. Aynı zamanda 1. Lig’de kalıcı olma hedefimiz doğrultusunda güçlü ve rekabetçi bir kadro oluşturmak için çalışmalarımızı titizlikle sürdürmekteyiz.

Hem geçmiş dönem borçlarını karşılamak hem de ligde kalıcı olacak güçlü bir takım inşa etmek elbette kolay olmayacaktır. Ancak Vanspor’un birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla ortaya koyduğu güçlü iradenin tüm zorlukların üstesinden geleceğine olan inancımız tamdır.” ifadelerini kullandı.

“STADYUM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR”

Stadyum çalışmalarının ve yeni sezon maçları için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile görüşmelerin devam ettiğini vurgulayan İlhan, “2026-2027 sezonu yapılanmamız sürerken, kulübümüzün geleceği açısından büyük önem taşıyan yeni stadyum projesi ve tesisleşme çalışmalarımız da planlanan şekilde devam etmektedir. Bu süreç nedeniyle yeni sezonda iç saha maçlarımızı ilimiz dışında oynama zorunluluğu doğmuştur.

Konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu nezdindeki görüşmelerimiz devam etmektedir. Bu durumun kulübümüze sportif ve mali anlamda ek yükler getireceğinin farkındayız. Ancak sürecin kulübümüz adına en sağlıklı şekilde yönetilmesi için gerekli tüm çalışmaları titizlikle yürütmekteyiz.” dedi.

“TARAFTARIN DESTEĞİNE İHTİYACIMIZ VAR”

İlhan, taraftar desteğine ihtiyaçlarının olduğunu belirterek, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü; “Bu sezon takımımız maçlarını hangi şehirde oynarsa oynasın, büyük Vanspor taraftarının desteğini her zaman yanında hissedeceğine yürekten inanıyoruz. Çünkü Vanspor’u Vanspor yapan en büyük güç, fedakar ve vefakar taraftarıdır.”

“SPONSORLUK GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR”

Sponsorluk görüşmelerinin de devam ettiğini belirten Vanspor FK Asbaşkanı Özgür İreç İlhan, sözlerini şu şekilde tamamladı; “Kulübümüzün hedeflerine ulaşabilmesi için şehrimizin tüm dinamiklerinin, kurumlarının, iş insanlarının ve taraftarlarımızın desteği büyük önem taşımaktadır.

Transfer çalışmalarımızın yanı sıra kulübümüzün mali yapısını güçlendirecek sponsorluk ve iş birliği görüşmelerimizi de yoğun şekilde sürdürmekteyiz. Hedefimiz; Vanspor’u güçlü mali yapıya sahip, kurumsallaşmış, sürdürülebilir başarılar elde eden örnek bir kulüp haline getirmektir.

Bu yolda en büyük gücümüz ve motivasyon kaynağımız her zaman olduğu gibi büyük Vanspor taraftarı olacaktır. Vanspor için çalışmaya, üretmeye ve mücadele etmeye kararlılıkla devam edeceğiz.”