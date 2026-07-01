Yeni sezon hazırlıklarına kongre sonrası başlayan kırmızı siyahlı Van temsilcisi, sezon hazırlıklarını Erzurum’da sürdürecek.

25 yıl aradan sonra Teknik Direktör Murat Yıldırım yönetiminde Trendyol 1. Lig’e yükselen Vanspor FK, geçtiğimiz sezon da inişli çıkışlı bir sezonun sonunda ligin bitimine haftalar kala ligde kalmayı başarmıştı.

1 Haziran’da gerçekleştirilen kongrenin ardından başkanlığa seçilen Şahin Aslan ve yeni yönetim, transfer çalışmalarını sürdürürken, takımın kamp programı da belli oldu. Kongre sonrası Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz ile yollarını ayıran yönetim, ilk transfer hamlesini ise Van’ın sevilen teknik adamlarından Murat Yıldırım’ı takımın başına getirerek yapmıştı.

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Vanspor FK’de gözler kamp sürecine çevrilirken, kamp tarihi ve yeri de belli oldu.

VANSPOR ERZURUM’DA KAMPA GİRECEK

Teknik Direktör Murat Yıldırım, Wanhaber’e yaptığı açıklamada takımın kamp programına ilişkin bilgi verdi.

Yıldırım, “5 Temmuz Pazar günü Erzurum’da kampa gireceğiz. Yapacağımız kamp sürecinin Vanspor’umuza hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Vanspor FK’nin Erzurum kampında hem fiziksel hem de taktik çalışmalar yapması bekleniyor. Kırmızı-siyahlılar, kamp sürecinde hazırlık maçları da oynayarak sezona en iyi şekilde hazırlanmayı hedefliyor.