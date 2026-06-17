Vanspor’un play-off şampiyonluğunda kadroda yer alarak önemli katkılar sunan, geçtiğimiz sezon da Trendyol 1. Lig’de takımın önemli isimlerinden biri olan Erdem Seçgin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Van’a ve Vanspor camiasına teşekkür etti.

Geçtiğimiz sezon kırmızı-siyahlı formayla 2 gol ve 8 asistlik performans sergileyen başarılı futbolcu, ortaya koyduğu mücadeleci futboluyla taraftarların gönlünde taht kurmuştu.

ÜÇ YILLIK VANSPOR SERÜVENİ SONA ERDİ

2023 yılında İstanbulspor A.Ş.’den geçici transferle Vanspor’a katılan Erdem Seçgin, üç sezon boyunca takımın önemli isimleri arasında yer aldı. Tecrübeli futbolcu, Vanspor formasıyla kaptanlık görevini de üstlenirken şampiyonluk sevinci yaşayarak kulüp tarihine adını yazdırdı.

Takım kaptanlarından Erdem Seçgin, kırmızı-siyahlı formayla 100. maçına çıkarak önemli bir adım da atmıştı. Başarılı futbolcu, 2025-2026 sezonunda deplasmanda Serik Spor Futbol A.Ş.’yi 6-1 mağlup ettikleri karşılaşmada 100. maçına çıkarken, kornerden attığı muhteşem golle de hafızalara kazınmıştı.

“UMARIM YOLLARIMIZ TEKRAR KESİŞİR”

Vanspor’a veda eden Erdem Seçgin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Dalya, kaptanlık, şampiyonluk. Beraber muhteşem üç yıl. Umarım yollarımız tekrar kesişir. Her şey için teşekkürler güzel şehir Van.” ifadelerine yer verdi.