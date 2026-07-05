Van Spor Futbol Kulübü yeni sezon hazırlıklarını Erzurum’da başlatacak. Bugün Erzurum Palandöken Yüksek İrtifa Kampı’nda toplanacak olan Van Spor kafilesi, Teknik Direktör Murat Yıldırım nezaretinde sezon hazırlıklarına başlayacak.

Sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Van Spor’da hazırlıkların başlaması ile birlikte yeni futbolcuların da kampa katılması bekleniyor.

İlk etapta geçtiğimiz sezondan sözleşmeleri devam eden futbolcular ile alt yapıdan yetenekli gençlerin katılacağı kamp bugün başlayacak ve 3 Ağustos tarihine kadar devam edecek.

Bu süre boyunca Van Spor FK kondisyon, dayanıklılık ve taktik ağırlıklı çalışacak. Ayrıca takımın hazırlık maçları yapması da bekleniyor.

YENİ TRANSFERLER BEKLENİYOR

Sezon öncesi çeşitli ziyaret ve görüşmeler yapan Van Spor Futbol Kulübü’nün yeni yönetiminin, transfer ile ilgili çalışma yaptığı da biliniyor. Yönetimin gerçekleştireceği yeni transferlerin önümüzdeki günlerde duyurulması ve kampa dahil edilmesi de beklentiler arasında.

MURAT YILDIRIM: BİRAZ SABIR

Van Spor Futbol Kulübü Teknik Direktörü Murat Yıldırım, kamp öncesi yaptığı açıklamada taraftarların desteğini isteyerek, lige iyi bir takımla başlayacakları mesajını verdi.

İyi bir takım kurma yolunda çalışmaların devam ettiğini aktaran Teknik Direktör Yıldırım; “Taraftarlarımız biraz daha sabırlı olsun. Her zaman taraftarlarımızın desteğine ihtiyacımız var. İnşallah iyi bir takım kurarak lige başlayacağız” dedi.