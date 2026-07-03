Vanspor FK yeni sezon hazırlıklarını Erzurum kampıyla başlayacak. Pazar günü başlayacak kampa, A takım kadrosunun yanı sıra altyapıdan genç futbolcular da katılacak.

Kampa ilişkin olarak Vanspor FK'den yapılan açıklamada, “Kulübümüz, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında ilk etap kamp çalışmalarına 5 Temmuz tarihinde Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde başlayacaktır. Teknik heyetimiz yönetiminde gerçekleştirilecek kamp programında, A takım kadromuzun yanı sıra altyapımızdan gelecek vadeden genç futbolcularımız da yer alacaktır. Bu süreçte takımımız, yeni sezon öncesi fiziksel, taktiksel ve mental anlamda en iyi seviyeye ulaşmak için yoğun bir çalışma programı uygulayacaktır.” ifadelerine yer verildi.

“BAŞARILI BİR SEZON GEÇİRMEYİ TEMENNİ EDİYORUZ”

Açıklamada şöyle denildi; “Yeni sezon hedeflerimiz doğrultusunda büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürecek olan takımımıza ve teknik ekibimize verimli bir kamp dönemi diliyor, tüm camiamızın desteğiyle başarılı bir sezon geçirmeyi temenni ediyoruz.”