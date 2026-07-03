2026-2027 sezonunda Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek olan Vanspor FK'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Takım Pazar günü Erzurum’da kampa girecek. Teknik Direktör Murat Yıldırım, yeni transferlerle iyi bir takım kuracaklarını söyledi.

Kongre sürecinin ardından sessizliğini koruyan kırmızı-siyahlı ekip, ilk olarak teknik direktör Murat Yıldırım ile anlaşma sağlarken, daha sonra orta saha oyuncusu Ozan Can Kökçü'yü 2 yıllığına kadrosuna katmıştı. Bu gelişmelerin ardından henüz yeni bir transfer açıklamayan Vanspor'da taraftarlar, yapılacak takviyeleri büyük bir heyecanla bekliyor.

KAMP 5 TEMMUZ'DA ERZURUM'DA BAŞLIYOR

Yeni sezonun ilk somut adımlarından biri ise kamp programının netleşmesi oldu. Vanspor FK Teknik Direktörü Murat Yıldırım, takımın 5 Temmuz Pazar günü Erzurum'da sezon öncesi kampına başlayacağını açıkladı.

Yıldırım, kamp sürecinde hem yeni transferlerin takıma katılacağını hem de sözleşmesi sona eren bazı futbolcular hakkında son kararın verileceğini belirtti.

“12-13 KALİTELİ FUTBOLCU TRANSFER EDECEĞİZ”

Takımın kadro yapılanmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Murat Yıldırım, yaklaşık 20 gündür yoğun bir çalışma yürüttüklerini ifade ederek, “Biz yine Vanspor'u ayağa kaldıracağız. Vanspor'a bir vefa borcum var. Bu görevden de kaçmadım. Yaklaşık 20 gündür tesislerimizde kadro yapılanması ve kadro mühendisliği üzerine çalışıyoruz. Geçen sezondan kadromuzda 12 oyuncumuz bulunuyor. Sözleşmesi devam eden isimlerin yanı sıra Santeri Hostikka, Naby Oulare, Ivan Cedric Bikoue Embolo, Francesc Crespi Regis ve Medeni Bingöl gibi oyuncularla ilgili de değerlendirmemiz var. Allah'ın izniyle 12-13 kaliteli futbolcu transfer edeceğiz. Görüşmelerimiz başladı.” dedi.

“TARAFTARLARIMIZ BİRAZ SABIRLI OLSUN”

Vanspor taraftarıyla aralarında çok güçlü bir bağ olduğunu vurgulayan Yıldırım, “Bizim Vanspor taraftarıyla çok özel bir bağımız var. Ben onların abisi ve kardeşi gibiyim. Vanspor'a futbolcu olarak 12 yılımı, teknik adam olarak da yıllarımı verdim. Bu benim Vanspor'daki 19. yılım olacak. En büyük güvencemiz taraftarlarımızdır. Hangi ligde olursak olalım bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadılar.” Diye konuştu.

Taraftarların güvenini boşa çıkarmayacaklarına vurgu yapan Yıldırım; “Bu sezon da onların güvenini boşa çıkarmayacağız. Biraz sabırlı olsunlar. Bu yıl kaliteli ve zorlu bir lig olacak. Taraftarlarımız bize güvensin. Onlara layık, sahada sonuna kadar mücadele eden ve savaşan bir Vanspor izleteceğiz.” ifadelerini kullandı.

SÖZLEŞMESİ BİTEN FUTBOLCULAR KAMPTA DEĞERLENDİRİLECEK

Van Spor FK Teknik Direktörü Murat Yıldırım, sözleşmesi sona eren birçok futbolcuyla ilgili kararın da Erzurum kampında verileceğini belirterek, performans değerlendirmelerinin ardından bazı isimlerle yola devam edileceğini, bazı futbolcularla ise yolların ayrılacağını sözlerine ekledi.