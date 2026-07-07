Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Van Spor FK, bir yandan Erzurum kampında çalışmalarına devam ederken diğer yandan transfer ve sponsorluk görüşmelerini sürdürüyor. Transfer döneminde sözleşmesi biten birçok oyuncusuyla yollarını ayıran Vanspor FK, kadrosunu yeni isimlerle güçlendirmek istiyor.

Bu önemli süreç devam ederken, Vanspor'dan taraftarları heyecanlandıran bir gelişme daha geldi.

RESMİ SPONSORLUK ANLAŞMASI İMZALANDI

Vanspor FK, 2026-2027 sezonu için dünyaca ünlü spor markası Adidas Türkiye ile resmi sponsorluk anlaşması imzaladı. Anlaşma kapsamında takımın maç ve antrenman ekipmanları Adidas tarafından sağlanacak.

“BAŞARILI İŞ BİRLİĞİMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ”

Kulüpten yapılan açıklamada, “Vanspor FK'mızın resmi malzeme tedarikçisi ve çözüm ortağı olarak, geçmiş sezonlarda başlattığımız başarılı iş birliğini yeni sezonda da sürdürmekteyiz. Samuray Sport'un kurumsal tecrübesi ve kalitesi, Adidas'ın küresel marka gücüyle birleşerek Vanspor FK'mızın yeni dönem hedeflerine hizmet etmeye devam ediyor. Kulübümüzün vizyonuna değer katmaktan ve sporcularımızın sahadaki konforunu en yüksek standartta sağlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Ortak geçmişimizden aldığımız güçle yeni sezonda kulübümüze başarılar diliyoruz.” ifadelerine yer verildi.