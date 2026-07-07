Temmuz ayının etkileyici sıcakları arasında Van’ı serinleten yağmur yeniden geliyor. Son meteorolojik tahminlere göre yarın ve Perşembe günü Van genelinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Van’da Cuma gününden itibaren ise yağışlı hava kenti terk edecek ve yerini az bulutlu ve sıcak bir havaya bırakacak.

Van’da tahinlere göre yarından itibaren hava durumu şu şekilde olacak;

İPEKYOLU:

08 Temmuz Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

09 Temmuz Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı

10 Temmuz Cuma: Az bulutlu

11 Temmuz Cumartesi: Az bulutlu

12 Temmuz Pazar: Az bulutlu

TUŞBA:

08 Temmuz Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

09 Temmuz Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı

10 Temmuz Cuma: Az bulutlu

11 Temmuz Cumartesi: Az bulutlu

12 Temmuz Pazar: Az bulutlu

EDREMİT:

08 Temmuz Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

09 Temmuz Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı

10 Temmuz Cuma: Az bulutlu

11 Temmuz Cumartesi: Az bulutlu

12 Temmuz Pazar: Az bulutlu

BAHÇESARAY:

08 Temmuz Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

09 Temmuz Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı

10 Temmuz Cuma: Az bulutlu

11 Temmuz Cumartesi: Sıcak

12 Temmuz Pazar: Sıcak

BAŞKALE:

08 Temmuz Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

09 Temmuz Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı

10 Temmuz Cuma: Az bulutlu

11 Temmuz Cumartesi: Az bulutlu

12 Temmuz Pazar: Az bulutlu

ÇALDIRAN:

08 Temmuz Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

09 Temmuz Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı

10 Temmuz Cuma: Az bulutlu

11 Temmuz Cumartesi: Az bulutlu

12 Temmuz Pazar: Az bulutlu

ÇATAK:

08 Temmuz Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

09 Temmuz Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı

10 Temmuz Cuma: Sıcak

11 Temmuz Cumartesi: Sıcak

12 Temmuz Pazar: Sıcak

ERCİŞ:

08 Temmuz Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

09 Temmuz Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı

10 Temmuz Cuma: Az bulutlu

11 Temmuz Cumartesi: Az bulutlu

12 Temmuz Pazar: Az bulutlu

GEVAŞ:

08 Temmuz Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

09 Temmuz Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı

10 Temmuz Cuma: Az bulutlu

11 Temmuz Cumartesi: Az bulutlu

12 Temmuz Pazar: Az bulutlu

GÜRPINAR:

08 Temmuz Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

09 Temmuz Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı

10 Temmuz Cuma: Az bulutlu

11 Temmuz Cumartesi: Az bulutlu

12 Temmuz Pazar: Az bulutlu

MURADİYE:

08 Temmuz Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

09 Temmuz Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı

10 Temmuz Cuma: Az bulutlu

11 Temmuz Cumartesi: Az bulutlu

12 Temmuz Pazar: Az bulutlu

ÖZALP:

08 Temmuz Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

09 Temmuz Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı

10 Temmuz Cuma: Az bulutlu

11 Temmuz Cumartesi: Az bulutlu

12 Temmuz Pazar: Az bulutlu

SARAY:

08 Temmuz Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

09 Temmuz Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı

10 Temmuz Cuma: Az bulutlu

11 Temmuz Cumartesi: Az bulutlu

12 Temmuz Pazar: Az bulutlu