Temmuz ayının etkileyici sıcakları arasında Van’ı serinleten yağmur yeniden geliyor. Son meteorolojik tahminlere göre yarın ve Perşembe günü Van genelinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Van’da Cuma gününden itibaren ise yağışlı hava kenti terk edecek ve yerini az bulutlu ve sıcak bir havaya bırakacak.
Van’da tahinlere göre yarından itibaren hava durumu şu şekilde olacak;
İPEKYOLU:
08 Temmuz Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı
09 Temmuz Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı
10 Temmuz Cuma: Az bulutlu
11 Temmuz Cumartesi: Az bulutlu
12 Temmuz Pazar: Az bulutlu
TUŞBA:
08 Temmuz Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı
09 Temmuz Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı
10 Temmuz Cuma: Az bulutlu
11 Temmuz Cumartesi: Az bulutlu
12 Temmuz Pazar: Az bulutlu
EDREMİT:
08 Temmuz Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı
09 Temmuz Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı
10 Temmuz Cuma: Az bulutlu
11 Temmuz Cumartesi: Az bulutlu
12 Temmuz Pazar: Az bulutlu
BAHÇESARAY:
08 Temmuz Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı
09 Temmuz Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı
10 Temmuz Cuma: Az bulutlu
11 Temmuz Cumartesi: Sıcak
12 Temmuz Pazar: Sıcak
BAŞKALE:
08 Temmuz Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı
09 Temmuz Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı
10 Temmuz Cuma: Az bulutlu
11 Temmuz Cumartesi: Az bulutlu
12 Temmuz Pazar: Az bulutlu
ÇALDIRAN:
08 Temmuz Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı
09 Temmuz Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı
10 Temmuz Cuma: Az bulutlu
11 Temmuz Cumartesi: Az bulutlu
12 Temmuz Pazar: Az bulutlu
ÇATAK:
08 Temmuz Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı
09 Temmuz Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı
10 Temmuz Cuma: Sıcak
11 Temmuz Cumartesi: Sıcak
12 Temmuz Pazar: Sıcak
ERCİŞ:
08 Temmuz Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı
09 Temmuz Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı
10 Temmuz Cuma: Az bulutlu
11 Temmuz Cumartesi: Az bulutlu
12 Temmuz Pazar: Az bulutlu
GEVAŞ:
08 Temmuz Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı
09 Temmuz Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı
10 Temmuz Cuma: Az bulutlu
11 Temmuz Cumartesi: Az bulutlu
12 Temmuz Pazar: Az bulutlu
GÜRPINAR:
08 Temmuz Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı
09 Temmuz Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı
10 Temmuz Cuma: Az bulutlu
11 Temmuz Cumartesi: Az bulutlu
12 Temmuz Pazar: Az bulutlu
MURADİYE:
08 Temmuz Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı
09 Temmuz Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı
10 Temmuz Cuma: Az bulutlu
11 Temmuz Cumartesi: Az bulutlu
12 Temmuz Pazar: Az bulutlu
ÖZALP:
08 Temmuz Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı
09 Temmuz Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı
10 Temmuz Cuma: Az bulutlu
11 Temmuz Cumartesi: Az bulutlu
12 Temmuz Pazar: Az bulutlu
SARAY:
08 Temmuz Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı
09 Temmuz Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı
10 Temmuz Cuma: Az bulutlu
11 Temmuz Cumartesi: Az bulutlu
12 Temmuz Pazar: Az bulutlu