Sıcak ve güneşli günlerin yaşandığı Van’da hafta sonu hava değişikliği olacak. Tahminlere göre yarından itibaren 3 gün boyunca aralıklarla gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarında da bir miktar azalış öngörülüyor.
Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günü beklenen yağışların Salı gününden itibaren kenti terk etmesi ve yerini parçalı bulutlu bir havaya bırakması bekleniyor.
İşte Van’da yarından itibaren 5 gün boyunca beklenen hava durumu;
İPEKYOLU:
04 Temmuz Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
05 Temmuz Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı
06 Temmuz Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
07 Temmuz Salı: Parçalı bulutlu
08 Temmuz Çarşamba: Parçalı bulutlu
TUŞBA:
04 Temmuz Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
05 Temmuz Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı
06 Temmuz Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
07 Temmuz Salı: Parçalı bulutlu
08 Temmuz Çarşamba: Parçalı bulutlu
EDREMİT:
04 Temmuz Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
05 Temmuz Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı
06 Temmuz Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
07 Temmuz Salı: Parçalı bulutlu
08 Temmuz Çarşamba: Parçalı bulutlu
BAHÇESARAY:
04 Temmuz Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
05 Temmuz Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı
06 Temmuz Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
07 Temmuz Salı: Parçalı bulutlu
08 Temmuz Çarşamba: Parçalı bulutlu
BAŞKALE:
04 Temmuz Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
05 Temmuz Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı
06 Temmuz Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
07 Temmuz Salı: Parçalı bulutlu
08 Temmuz Çarşamba: Parçalı bulutlu
ÇALDIRAN:
04 Temmuz Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
05 Temmuz Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı
06 Temmuz Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
07 Temmuz Salı: Parçalı bulutlu
08 Temmuz Çarşamba: Parçalı bulutlu
ÇATAK:
04 Temmuz Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
05 Temmuz Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı
06 Temmuz Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
07 Temmuz Salı: Parçalı bulutlu
08 Temmuz Çarşamba: Parçalı bulutlu
ERCİŞ:
04 Temmuz Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
05 Temmuz Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı
06 Temmuz Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
07 Temmuz Salı: Parçalı bulutlu
08 Temmuz Çarşamba: Parçalı bulutlu
GEVAŞ:
04 Temmuz Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
05 Temmuz Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı
06 Temmuz Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
07 Temmuz Salı: Parçalı bulutlu
08 Temmuz Çarşamba: Parçalı bulutlu
GÜRPINAR:
04 Temmuz Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
05 Temmuz Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı
06 Temmuz Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
07 Temmuz Salı: Parçalı bulutlu
08 Temmuz Çarşamba: Parçalı bulutlu
MURADİYE:
04 Temmuz Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
05 Temmuz Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı
06 Temmuz Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
07 Temmuz Salı: Parçalı bulutlu
08 Temmuz Çarşamba: Parçalı bulutlu
ÖZALP:
04 Temmuz Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
05 Temmuz Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı
06 Temmuz Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
07 Temmuz Salı: Parçalı bulutlu
08 Temmuz Çarşamba: Parçalı bulutlu
SARAY:
04 Temmuz Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
05 Temmuz Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı
06 Temmuz Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
07 Temmuz Salı: Parçalı bulutlu
08 Temmuz Çarşamba: Parçalı bulutlu