Sıcak ve güneşli günlerin yaşandığı Van’da hafta sonu hava değişikliği olacak. Tahminlere göre yarından itibaren 3 gün boyunca aralıklarla gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarında da bir miktar azalış öngörülüyor.

Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günü beklenen yağışların Salı gününden itibaren kenti terk etmesi ve yerini parçalı bulutlu bir havaya bırakması bekleniyor.

İşte Van’da yarından itibaren 5 gün boyunca beklenen hava durumu;

İPEKYOLU:

04 Temmuz Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

05 Temmuz Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

06 Temmuz Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

07 Temmuz Salı: Parçalı bulutlu

08 Temmuz Çarşamba: Parçalı bulutlu

TUŞBA:

04 Temmuz Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

05 Temmuz Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

06 Temmuz Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

07 Temmuz Salı: Parçalı bulutlu

08 Temmuz Çarşamba: Parçalı bulutlu

EDREMİT:

04 Temmuz Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

05 Temmuz Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

06 Temmuz Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

07 Temmuz Salı: Parçalı bulutlu

08 Temmuz Çarşamba: Parçalı bulutlu

BAHÇESARAY:

04 Temmuz Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

05 Temmuz Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

06 Temmuz Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

07 Temmuz Salı: Parçalı bulutlu

08 Temmuz Çarşamba: Parçalı bulutlu

BAŞKALE:

04 Temmuz Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

05 Temmuz Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

06 Temmuz Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

07 Temmuz Salı: Parçalı bulutlu

08 Temmuz Çarşamba: Parçalı bulutlu

ÇALDIRAN:

04 Temmuz Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

05 Temmuz Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

06 Temmuz Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

07 Temmuz Salı: Parçalı bulutlu

08 Temmuz Çarşamba: Parçalı bulutlu

ÇATAK:

04 Temmuz Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

05 Temmuz Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

06 Temmuz Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

07 Temmuz Salı: Parçalı bulutlu

08 Temmuz Çarşamba: Parçalı bulutlu

ERCİŞ:

04 Temmuz Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

05 Temmuz Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

06 Temmuz Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

07 Temmuz Salı: Parçalı bulutlu

08 Temmuz Çarşamba: Parçalı bulutlu

GEVAŞ:

04 Temmuz Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

05 Temmuz Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

06 Temmuz Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

07 Temmuz Salı: Parçalı bulutlu

08 Temmuz Çarşamba: Parçalı bulutlu

GÜRPINAR:

04 Temmuz Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

05 Temmuz Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

06 Temmuz Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

07 Temmuz Salı: Parçalı bulutlu

08 Temmuz Çarşamba: Parçalı bulutlu

MURADİYE:

04 Temmuz Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

05 Temmuz Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

06 Temmuz Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

07 Temmuz Salı: Parçalı bulutlu

08 Temmuz Çarşamba: Parçalı bulutlu

ÖZALP:

04 Temmuz Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

05 Temmuz Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

06 Temmuz Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

07 Temmuz Salı: Parçalı bulutlu

08 Temmuz Çarşamba: Parçalı bulutlu

SARAY:

04 Temmuz Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

05 Temmuz Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

06 Temmuz Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

07 Temmuz Salı: Parçalı bulutlu

08 Temmuz Çarşamba: Parçalı bulutlu