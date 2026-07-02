Çatak ilçesinden başlayan yürüyüş, vadiler, yaylalar ve zorlu patikalar geçilerek Gürpınar ilçesinde sona erdi. Üç gün boyunca doğayla iç içe ilerleyen doğaseverler, bölgenin zengin bitki örtüsü ve etkileyici manzaraları eşliğinde unutulmaz bir deneyim yaşadı. Yürüyüşün finalinde doğaseverler, Gürpınar ilçesi sınırlarında bulunan Çalyan Gölü'ne ulaştı. Yorucu parkurun ardından gölün serin sularında yüzerek hem dinlenen hem de yürüyüşün yorgunluğunu atan katılımcılar, etkinliği keyifli bir şekilde tamamladı.

Vadi Doğa Spor Kulübü Başkanı Ömer Demez, Van'ın doğal güzelliklerini tanıtmak ve doğa sporlarını yaygınlaştırmak amacıyla benzer etkinlikleri sürdürmeye devam etiklerini belirtti. Doğaseverleri düzenlenecek yeni yürüyüşlere davet eden Demez, "Üç günlük güzel bir yolculukta tarihi kalıntılar, yaylalar ve muhteşem doğada yürüdük. Gerçekten yayla yollarında hiç ummadığımız tarihi yapılar, duvarlar peyderpey karşılaştık ve tamamıyla su yoluyla beraber yaylalardan çiçekler arasından geçtik.

Bugüne kadar çok yer gezdim ama bunun kadar bana zevk veren, mutluluk veren başka bir yol olduğunu sanmıyorum. Türkiye'nin birçok bölgesini gezdim. Bence harika bir yoldu. Birinci gün arabayla Çatak ilçesine bağlı Sırmalı Mahallesi'ne geldik. Daha sonra yürüyerek yüksek rakımlı yaylaları dolaşarak 25 kilometre yol yürüdükten sonra kampımızı orada kurduk. Sabah erken kalkıp Gürpınar ilçesi sınırları içerisinde bulunan Faraşin bölgesine geçtik.

Buraları gezdikten sonra Çalyan Gölü'nün bulunduğu alana döndük ve ikinci kampımızı oraya kurduk. Bugün de Çalyan bölgesindeyiz. Üç günlük yolumuzu bitireceğiz. Lütfen doğaya geldiğinizde doğaya saygı duyun, doğayı koruyun ve özellikle hayvanlara gerçekten dokunmayın çünkü doğa korunursa biz korunacağız" dedi.