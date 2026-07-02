Yüksekova-Van kara yolu üzerindeki Beşatlı köyü mevkiinde, bazı sürücülerin araçlarından yol kenarına fırlattığı alkol ve içecek şişeleri bölge halkının tepkisine neden oldu. Cam kırıklarıyla dolan tarım arazileri ve meyve bahçelerinde üretim durma noktasına gelirken, hayvancılıkla geçinen köylüler de zor günler geçiriyor.

"Toprağımız resmen zehirlendi"

Yaşanan çevre kirliliğine tepki gösteren Beşatlı Köyü Muhtarı Fethi Erci, bilinçsiz sürücülerin fırlattığı şişelerin çarpmanın etkisiyle parçalandığını ve geniş bir alana yayıldığını söyledi. Arazilerin cam kırıntılarıyla dolduğunu belirten Erci, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yoldan geçen bazı bilinçsiz sürücüler, tükettikleri alkolün şişelerini doğrudan yol kenarındaki arazilerimize fırlatıyor. Şişeler hızla çarpmanın etkisiyle parçalanıyor. Bu şişeler yüzünden bahçelerimiz, tarlalarımız cam kırıntılarıyla doldu. Ne kendimiz güvenle çalışabiliyoruz ne de hayvanlarımızı otlatabiliyoruz. Toprağımız resmen zehirlendi."

"Yangın ve yaralanma riski artıyor"

Köy sakinleri ise özellikle yaz aylarında kuru otların arasına düşen cam parçalarının mercek görevi görerek yangınlara davetiye çıkardığını vurguladı. Bölgede hayvancılık yapan vatandaşlar, cam kırıklarının otlayan hayvanların ayaklarına batarak ciddi yaralanmalara ve hayvan ölümlerine yol açtığını ifade etti.

"Denetimlerin artırılması talep ediliyor"

Çevre kirliliğinin ve sorumsuzluğun önüne geçilmesini isteyen muhtar ve köy halkı, güzergahta jandarma ile emniyet ekiplerinin denetimlerini sıklaştırmasını talep ediyor. Sürücüleri daha duyarlı olmaya davet eden köylüler, "Doğamızı ve ekmek teknemiz olan topraklarımızı korumak istiyoruz. Bu magandalığa artık bir son verilsin" dediler.