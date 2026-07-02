Yaz sıcaklarının etkisini göstermeye başladığı Van’da hafta sonu yeniden yağışlar görülecek. Meteorolojik tahminlere göre Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günü Van genelinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yağışların başlaması ile birlikte Van’da hava sıcaklıklarında da düşüş yaşanacak. Kent merkezinde 28 derece olarak ölçülen sıcaklıklar Pazar günü itibariyle en yüksek 25 dereceyi görecek.

İşte Van’da beklenen 5 günlük hava durumu;

İPEKYOLU:

02 Temmuz Perşembe: Az bulutlu

03 Temmuz Cuma: Parçalı bulutlu

04 Temmuz Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

05 Temmuz Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

06 Temmuz Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

TUŞBA:

02 Temmuz Perşembe: Az bulutlu

03 Temmuz Cuma: Parçalı bulutlu

04 Temmuz Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

05 Temmuz Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

06 Temmuz Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

EDREMİT:

02 Temmuz Perşembe: Az bulutlu

03 Temmuz Cuma: Parçalı bulutlu

04 Temmuz Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

05 Temmuz Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

06 Temmuz Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

BAHÇESARAY:

02 Temmuz Perşembe: Az bulutlu

03 Temmuz Cuma: Az bulutlu

04 Temmuz Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

05 Temmuz Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

06 Temmuz Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

BAŞKALE:

02 Temmuz Perşembe: Az bulutlu

03 Temmuz Cuma: Az bulutlu

04 Temmuz Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

05 Temmuz Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

06 Temmuz Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇALDIRAN:

02 Temmuz Perşembe: Az bulutlu

03 Temmuz Cuma: Az bulutlu

04 Temmuz Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

05 Temmuz Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

06 Temmuz Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇATAK:

02 Temmuz Perşembe: Az bulutlu

03 Temmuz Cuma: Az bulutlu

04 Temmuz Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

05 Temmuz Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

06 Temmuz Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

ERCİŞ:

02 Temmuz Perşembe: Az bulutlu

03 Temmuz Cuma: Az bulutlu

04 Temmuz Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

05 Temmuz Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

06 Temmuz Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

GEVAŞ:

02 Temmuz Perşembe: Az bulutlu

03 Temmuz Cuma: Az bulutlu

04 Temmuz Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

05 Temmuz Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

06 Temmuz Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜRPINAR:

02 Temmuz Perşembe: Az bulutlu

03 Temmuz Cuma: Az bulutlu

04 Temmuz Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

05 Temmuz Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

06 Temmuz Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

MURADİYE:

02 Temmuz Perşembe: Az bulutlu

03 Temmuz Cuma: Az bulutlu

04 Temmuz Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

05 Temmuz Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

06 Temmuz Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

ÖZALP:

02 Temmuz Perşembe: Az bulutlu

03 Temmuz Cuma: Az bulutlu

04 Temmuz Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

05 Temmuz Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

06 Temmuz Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

SARAY:

02 Temmuz Perşembe: Az bulutlu

03 Temmuz Cuma: Az bulutlu

04 Temmuz Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

05 Temmuz Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

06 Temmuz Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı