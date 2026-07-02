Yaz sıcaklarının etkisini göstermeye başladığı Van’da hafta sonu yeniden yağışlar görülecek. Meteorolojik tahminlere göre Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günü Van genelinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Yağışların başlaması ile birlikte Van’da hava sıcaklıklarında da düşüş yaşanacak. Kent merkezinde 28 derece olarak ölçülen sıcaklıklar Pazar günü itibariyle en yüksek 25 dereceyi görecek.
İşte Van’da beklenen 5 günlük hava durumu;
İPEKYOLU:
02 Temmuz Perşembe: Az bulutlu
03 Temmuz Cuma: Parçalı bulutlu
04 Temmuz Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
05 Temmuz Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı
06 Temmuz Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
TUŞBA:
02 Temmuz Perşembe: Az bulutlu
03 Temmuz Cuma: Parçalı bulutlu
04 Temmuz Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
05 Temmuz Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı
06 Temmuz Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
EDREMİT:
02 Temmuz Perşembe: Az bulutlu
03 Temmuz Cuma: Parçalı bulutlu
04 Temmuz Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
05 Temmuz Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı
06 Temmuz Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
BAHÇESARAY:
02 Temmuz Perşembe: Az bulutlu
03 Temmuz Cuma: Az bulutlu
04 Temmuz Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
05 Temmuz Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı
06 Temmuz Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
BAŞKALE:
02 Temmuz Perşembe: Az bulutlu
03 Temmuz Cuma: Az bulutlu
04 Temmuz Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
05 Temmuz Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı
06 Temmuz Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇALDIRAN:
02 Temmuz Perşembe: Az bulutlu
03 Temmuz Cuma: Az bulutlu
04 Temmuz Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
05 Temmuz Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı
06 Temmuz Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇATAK:
02 Temmuz Perşembe: Az bulutlu
03 Temmuz Cuma: Az bulutlu
04 Temmuz Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
05 Temmuz Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı
06 Temmuz Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
ERCİŞ:
02 Temmuz Perşembe: Az bulutlu
03 Temmuz Cuma: Az bulutlu
04 Temmuz Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
05 Temmuz Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı
06 Temmuz Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
GEVAŞ:
02 Temmuz Perşembe: Az bulutlu
03 Temmuz Cuma: Az bulutlu
04 Temmuz Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
05 Temmuz Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı
06 Temmuz Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜRPINAR:
02 Temmuz Perşembe: Az bulutlu
03 Temmuz Cuma: Az bulutlu
04 Temmuz Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
05 Temmuz Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı
06 Temmuz Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
MURADİYE:
02 Temmuz Perşembe: Az bulutlu
03 Temmuz Cuma: Az bulutlu
04 Temmuz Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
05 Temmuz Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı
06 Temmuz Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
ÖZALP:
02 Temmuz Perşembe: Az bulutlu
03 Temmuz Cuma: Az bulutlu
04 Temmuz Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
05 Temmuz Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı
06 Temmuz Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
SARAY:
02 Temmuz Perşembe: Az bulutlu
03 Temmuz Cuma: Az bulutlu
04 Temmuz Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
05 Temmuz Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı
06 Temmuz Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı