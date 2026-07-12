Van'ın Tuşba ilçesinde yaşayan Gülçin Şahar, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Genç Çiftçi Projesi kapsamında 2016 yılında aldığı 40 koyunluk hibe desteğini büyük bir başarı hikâyesine dönüştürdü. Eşi Çağlar Şahar ile birlikte hayvancılık yapan Şahar ailesi, 10 yıl içerisinde sürülerini 400 koyuna çıkararak aile ekonomilerini güçlendirdi.

Tuşba ilçesine bağlı Atmaca Mahallesi'nde yaşayan Şahar ailesini AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu ziyaret etti. Aileyle bir süre sohbet eden Türkmenoğlu, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Türkmenoğlu, Gülçin Şahar'ın üretim azmiyle örnek olduğunu belirterek, gençlerin, çiftçilerin ve kadın girişimcilerin her zaman destekçisi olduklarını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hayvancılık desteklerinin önemli sonuçlar verdiğini ifade eden Türkmenoğlu, Van'da son dönemde yaklaşık 2 bin 700 çiftçiye 278 bin koyun desteği sağlandığını belirtti. Başarılı üreticilerin topluma tanıtılması gerektiğini vurgulayan Türkmenoğlu, kadın girişimcilerin üretimde üstlendiği rolün büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Devlet desteği sayesinde hayvancılığa başladıklarını anlatan Gülçin Şahar ise, "2016 yılında 40 koyunla başladık. Eşimle birlikte hayvanlarımızın bakımını yapıyor, kuzularımızı büyütüp satıyor, sütlerini değerlendiriyoruz. Elde ettiğimiz gelirle hem geçimimizi sağlıyor hem de çocuklarımızın eğitim masraflarını karşılıyoruz. Devletimizin desteği olmasaydı bunları başarmamız kolay olmazdı." dedi.

Çağlar Şahar da proje sayesinde memleketlerinde üretim yapma imkânı bulduklarını belirterek, destek verilmemesi halinde geçimlerini sağlamak için batı illerinde inşaat işlerinde çalışmak zorunda kalacaklarını ifade etti.