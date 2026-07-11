Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen Türkiye Kültür Yolu Festivali etkinlikleri kapsamında düzenlenen FotoMaraton Van bugün başladı. Her yaştan amatör ve profesyonel fotoğrafçının katılımına açık olan etkinlikte, katılımcılar festival boyunca açıklanacak temalar çerçevesinde Van'ın çeşitli noktalarında fotoğraf çekimi gerçekleştirecek.

FotoMaraton Van'da kayıt işlemleri saat 10.00'da başladı. Etkinliğin başlangıç saati ise 12.00 olarak belirlendi. Güzergah ve tema kartları etkinlik günü katılımcılarla paylaşılırken, fotoğraf çekimleri belirlenen süre içerisinde tamamlanacak.

Organizasyon kapsamında çekilen fotoğraflar, etkinliğin düzenlendiği gün saat 19.00-23.59 arasında FotoMaraton'un resmi internet sayfası üzerinden teslim edilecek. Cep telefonu ile katılan yarışmacılar ise fotoğraflarını aynı gün saat 23.59'a kadar, ilan edilen hashtag ve tema adıyla açık Instagram hesaplarından paylaşacak. Her tema için yalnızca bir fotoğraf teslim edilebilecek.

Etkinlik, akıllı telefon, tablet veya fotoğraf makinesi kullanan tüm katılımcılara açık olarak gerçekleştiriliyor. FotoMaraton Van'ın ödülleri ise organizasyonun resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak.