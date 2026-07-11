Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 10'uncu durağı olan Van Kültür Yolu Festivali bugün başlıyor. Bu yıl üçüncü kez düzenlenecek festival, 11-19 Temmuz 2026 tarihleri arasında Van’ın farklı noktalarında gerçekleştirilecek etkinliklerle ziyaretçilerini ağırlayacak.

Türkiye Kültür Yolu Festivali, 2026 yılında 26 şehirde düzenlenirken, Van festival takviminde üçüncü kez yer aldı. Festival kapsamında konser, tiyatro, sergi, söyleşi ve atölye çalışmaları Van genelindeki farklı noktalarda ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

Festival kapsamındaki halk konserleri Atatürk Kültür Parkı Nevruz Alanı'nda düzenlenecek. Konser programına göre bugün Buray, 12 Temmuz'da Haluk Levent, 13 Temmuz'da Sefo, 14 Temmuz'da Simge, 16 Temmuz'da Fatma Turgut, 17 Temmuz'da Murat Boz, 18 Temmuz'da Sagopa Kajmer ve 19 Temmuz'da Bayhan sahne alacak, festival süresince çocuklar için özel etkinlik alanları oluşturulacak. Program kapsamında ücretsiz boyama ve zanaat atölyeleri ile farklı saatlerde çocuk tiyatroları ve illüzyon gösterileri gerçekleştirilecek.

Sanatseverler ise Van'ın tarihi ve modern mekanlarında açılacak sergileri ziyaret edebilecek. Festival programında dijital sanat enstalasyonları, geleneksel sanat sergileri ve fotoğraf galerileri de yer alacak. Festival hazırlıkları kapsamında Van’ın çeşitli noktalarına tanıtım afişleri asılırken, konser alanı ile sergi ve etkinlik alanlarında hazırlık çalışmaları tamamlandı. Festival, 19 Temmuz'da gerçekleştirilecek etkinliklerle sona erecek.