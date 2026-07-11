Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin bu yılki 10’uncu durağı olan Van Kültür Yolu Festivali, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Van milletvekili Kayhan Türkmenoğlu ve Van Valisi Ozan Balcı’nın katıldığı açılış programıyla başladı. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen festival, 11-19 Temmuz 2026 tarihleri arasında kentin çeşitli noktalarında gerçekleştirilecek etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Festival süresince Van’ın farklı noktalarında konserler, tiyatro gösterileri, sergiler, söyleşiler, atölye çalışmaları ve çocuklara yönelik etkinlikler düzenlenecek. Program kapsamındaki tüm etkinlikler ziyaretçilerin katılımına ücretsiz olarak sunulacak.

TÜRKMENOĞLU: VAN, URARTULARDAN OSMANLI’YA UZANAN KÖKLÜ BİR ŞEHİR

Programda ilk olarak konuşan Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Van’da Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin üçüncü kez düzenlenmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Türkmenoğlu, “Bugün Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin üçüncü kez Van’da düzenlenmesinden büyük mutluluk duyuyorum. Van, Urartulardan Osmanlı’ya uzanan köklü tarihi ve medeniyet birikimiyle çok özel bir şehir. Bu kadim mirası yeniden ayağa kaldırmak için tarihi yapılarımızı restore ediyor, kültürel değerlerimizi gün yüzüne çıkarmak adına çalışmalar yürütüyoruz. Bu süreçte başta Kültür ve Turizm Bakanlığımız olmak üzere Sayın Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'a, Bakan Yardımcımız Nadir Alpaslan'a ve emeği geçen tüm ekiplere Vanlılar adına teşekkür ediyorum.” dedi.

Türkmenoğlu, Kültür Yolu Festivali’nin Türkiye genelinde büyük ilgi gördüğünü, Van’da da her kesime hitap eden etkinliklerle şehre katkı sağladığını belirtti.

BALCI: FESTİVALİN ÜÇÜNCÜ KEZ KENTİMİZDE DÜZENLENMESİNİ ÇOK ÖNEMLİ BULUYORUM

Van’ın tarihi, kültürü ve doğal zenginlikleriyle önemli bir şehir olduğunu belirten Van Valisi Ozan Balcı, Kültür Yolu Festivali’nin kente kültürel hareketlilik, enerji ve turizm açısından katkı sunduğunu söyledi.

Festivalin düzenlenmesinde emeği geçen Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerine teşekkür eden Vali Balcı, şu ifadeleri kullandı:

“Van; tarihi, kültürü, doğası ve çalışkan insanlarıyla çok kıymetli bir şehir. Kültür Yolu Festivali’nin üçüncü kez kentimizde düzenlenmesini çok önemli buluyorum. Bu festival yalnızca kültür ve sanat etkinliklerinden ibaret değil; şehrimize hareketlilik, dinamizm ve enerji kazandırıyor, kültür ve turizmin gelişmesine katkı sunuyor. Van’da Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve bakanlıklarımızın desteğiyle eğitimden sağlığa, tarımdan kültüre kadar birçok alanda önemli yatırımlar gerçekleştiriliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığımız da Cumhuriyet tarihinin en büyük kültür yatırımlarını ilimize kazandırıyor.”

“YATIRIMLARIN HEPSİ DE VAN'IN GELECEĞİNE YAPILAN YATIRIMLARDIR”

Hoşap Kalesi, Çavuştepe, Gevaş ve Erciş Selçuklu mezarlıkları, İzzettin Şir Camii, Akdamar Kilisesi, Bahçesaray'daki tarihi yapılar, Akçayuva ve Kadem Paşa kümbetleri ile Eski Van Şehri'ndeki restorasyon çalışmalarının sürdüğünü de aktaran Vali Balcı, "Hoşap Kalesi, Çavuştepe, Gevaş ve Erciş Selçuklu mezarlıkları, Eski Van Şehri, tarihi camiler ve kümbetlerde restorasyon çalışmaları sürüyor. Kent genelinde bebek ve çocuk kütüphaneleri açıldı, büyük kütüphane ve kültür merkezi projelerinde sona gelindi. Van, bugün nüfusuna oranla kütüphanelere en fazla üye olan ve en çok kitap ödünç alan illerden biri konumuna ulaştı, bu yatırımlar, Van'ın geleceğine yapılan yatırımlardır." şeklinde açıklamalarda bulundu.

ALPASLAN: BU FESTİVALİ VAN’IMIZDA ÜÇÜNCÜ KEZ VATANDAŞLARIMIZLA BULUŞTURUYORUZ

Van’da açıklamalarda bulunan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Van’ın 7 bin yıllık tarihi ve kültürel mirasıyla Türkiye’nin önemli şehirlerinden biri olduğunu söyledi.

Van halkının misafirperverliğine teşekkür ederek kentin sosyal ve ekonomik gelişimini yakından takip ettiklerini ifade eden Bakan Yardımcısı Alpaslan, “2021 yılında tek bir bölgede ve tek bir şehirde başlattığımız Türkiye Kültür Yolu Festivalleri, bugün 7 bölgemizde ve 26 şehrimizde dünya çapında bir kültür sanat markasına dönüşmüştür. Türkiye’nin en kapsamlı kültür sanat organizasyonu ve şu an itibarıyla kapsadığı alan ve katılımcı sayısıyla dünyanın en büyük festivali konumunda olan bu maratonu, Van’ımızda üçüncü kez vatandaşlarımızla buluşturuyoruz.” dedi.

“DÜNYANIN EN UZUN SOLUKLU FESTİVALİ OLMA ÖZELLİĞİMİZİ PERÇİNLİYORUZ”

Festivalin yalnızca kültürel etkinliklerden ibaret olmadığını, şehirlerin marka değerini artıran ve yerel ekonomiye katkı sağlayan bir kalkınma modeli olduğunu ifade eden Alpaslan, “Bugün Türkiye’nin dört bir yanında gerçekleştirdiğimiz Kültür Yolu Festivalleri ile: Şehirlerimizin marka değerini artırıyor, kültürel mirasımızı görünür kılıyor, etkinliklerimizle kültür ve sanatı toplumun her kesimine ulaştırıyor, şehir dışından gelen ziyaretçilerimizle yerel esnafımıza, otellerimize, restoranlarımıza can suyu olarak bu mirası ekonomik değere dönüştürüyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda, 25 Nisan’da Şanlıurfa’da başlattığımız ve 15 Kasım’da Adana’da nihayete erdireceğimiz bu 234 günlük maratonla, dünyanın en uzun soluklu festivali olma özelliğimizi perçinliyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında Avrupa Festivaller Birliği üyesi yaptığımız bu büyük markayla şehirlerimizi kültürle büyütmeye devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

“9 GÜN BOYUNCA ŞEHRİMİZİN SAHİP OLDUĞU KÜLTÜR-SANAT ALTYAPISI TÜM MİSAFİRLERİMİZE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK”

Van'ın kültürel mirası, turizm potansiyeli ve gastronomisiyle öne çıktığını belirterek, bu yıl gastronomiye özel önem verdiklerini söyleyen Alpaslan, son olarak şu sözleri kaydetti:

“11-19 Temmuz tarihleri arasında, 9 gün boyunca şehrimizin sahip olduğu kültür-sanat altyapısı tüm misafirlerimize ev sahipliği yapacaktır. Van’da tam 8 farklı mekanda, 163 ayrı etkinlik gerçekleştireceğiz. Atatürk Kültür Parkı Nevruz alanında ülkemizin en değerli sanatçılarıyla 8 büyük konser sunacağız. Van Müzesi’nde “Osmanlı’nın Mukaddes Emanetleri Sergisi” ile ustalarımızın el emeğini barındıran “Yaşayan Miras Van Sergisi” dahil 3 büyük sergiyi halkımızla buluşturacağız. 6 derinlikli söyleşi, yetişkinler için 30 uygulamalı atölye çalışması ve açılış günümüze renk katan dev FotoMaraton etkinliğimiz kent meydanında hayat bulacak. Geleceğimiz olan çocuklarımız için Atatürk Kültür Parkı’na dev bir Çocuk Köyü kurarak tiyatrolar, etkinlikler ve atölyelerle onların gelişimine katkı sunacağız. Van Devlet Tiyatrosu’ndan İl ve İlçe Halk Kütüphanelerimize kadar tüm mekanlarımız bu coşkuya ortak olacaktır.”