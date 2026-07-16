Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin inşaat üretim endeksi verilerini yayımladı. Buna göre inşaat üretimi, geçen yılın mayıs ayına göre yüzde 3 geriledi.

Alt sektörler incelendiğinde bina inşaatı yüzde 4,5, özel inşaat faaliyetleri ise yüzde 3,3 düşüş gösterdi. Buna karşın bina dışı yapıların inşaatı yüzde 6,2 artış kaydetti.

Aylık bazda da gerileme sürdü. Mayısta inşaat üretim endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,4 azalırken, bina inşaatı yüzde 0,1, bina dışı yapıların inşaatı yüzde 0,2 ve özel inşaat faaliyetleri yüzde 1,4 düşüş gösterdi.