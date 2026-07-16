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ABD'de beklentilerin altında gelen enflasyonun ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımına gideceğine dair endişeleri hafifletmesiyle önceki gün altının ons fiyatında yükselişler görülürken, Orta Doğu'da gerilimin hala devam etmesi altını baskılayan temel unsur olarak öne çıkıyor.

ABD ile İran arasındaki gerilimin tırmanmasının ardından Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler, varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Altının ons fiyatı, bugün yüzde 0,8 düşüşle 4 bin 29 dolardan işlem görüyor.

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 42 liradan, cumhuriyet altını da 40 bin 11 liradan satılıyor.

Güne satıcılı başlayan gram altın, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 6 bin 97 lira seviyesinden işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 6 bin 141 liradan tamamladı.

Petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon baskılarını artırabileceği endişesi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerinde daha temkinli davranacağı beklentisini güçlendirirken altına güvenli liman yönelimini zayıflattı.

Altın fiyatlarındaki düşüş devam ediyor.

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