Altın fiyatlarındaki düşüş devam ediyor.
Petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon baskılarını artırabileceği endişesi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerinde daha temkinli davranacağı beklentisini güçlendirirken altına güvenli liman yönelimini zayıflattı.
GRAM ALTIN 6 BİN 97 LİRADAN İŞLEM GÖRÜYOR
Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 6 bin 141 liradan tamamladı.
Güne satıcılı başlayan gram altın, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 6 bin 97 lira seviyesinden işlem görüyor.
ONS ALTIN FİYATI: 4 BİN 29 DOLAR
Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 42 liradan, cumhuriyet altını da 40 bin 11 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, bugün yüzde 0,8 düşüşle 4 bin 29 dolardan işlem görüyor.
ORTA DOĞU'DAKİ GELİŞMELER PİYASALARI ETKİLİYOR
ABD ile İran arasındaki gerilimin tırmanmasının ardından Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler, varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor.
ABD'de beklentilerin altında gelen enflasyonun ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımına gideceğine dair endişeleri hafifletmesiyle önceki gün altının ons fiyatında yükselişler görülürken, Orta Doğu'da gerilimin hala devam etmesi altını baskılayan temel unsur olarak öne çıkıyor.