Dünyanın en önemli uluslararası organizasyonlarından biri olan 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, Ankara'nın turizm ve hizmet sektöründe önemli bir ekonomik hareketlilik oluşturdu. İlk kez Başkent'te düzenlenen zirve kapsamında devlet başkanları, heyetler, basın mensupları ve çeşitli katılımcıların ağırlanması, otellerden restoranlara, ulaşım sektöründen küçük esnafa kadar birçok alanda canlılık sağladı.

Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Erhan Karakaya, zirvenin yalnızca kısa vadeli ekonomik kazanç sağlamadığını, aynı zamanda Ankara'nın uluslararası tanınırlığı açısından da önemli bir fırsat oluşturduğunu ifade etti.

23 OTELDE 600 MİLYON LİRALIK GELİR

Zirve hazırlıkları kapsamında devlet temsilcileri, uluslararası basın mensupları ve Savunma Sanayi Forumu katılımcıları için kapsamlı bir organizasyon planlaması yapıldı.

Ankara'da 23 otel, zirve kapsamında konaklama ve ağırlama hizmetleri için özel olarak planlandı. Büyük bölümünü 5 yıldızlı tesislerin oluşturduğu otellerde yaklaşık 5 bin 500 misafir ağırlandı.

Diğer konaklama tesisleri de dahil edildiğinde zirve sürecinde Ankara genelinde ağırlanan yabancı misafir sayısının yaklaşık 7 bine ulaştığı belirtildi.

Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Erhan Karakaya, yalnızca otel gelirlerinin yaklaşık 600 milyon liraya ulaştığını açıkladı.

KÜÇÜK ESNAFTAN ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNE EKONOMİK HAREKETLİLİK

Zirvenin ekonomik etkisinin yalnızca konaklama sektörüyle sınırlı kalmadığını belirten Karakaya, yeme içme sektörü, alışveriş merkezleri, ulaşım hizmetleri ve kent esnafının da bu hareketlilikten pay aldığını söyledi.



Karakaya, 1-8 Temmuz tarihleri arasındaki toplam ekonomik katkının 800-900 milyon lira seviyesine ulaştığını belirterek, bu rakamın geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık 6 katlık bir artış anlamına geldiğini ifade etti.

ANKARA ULUSLARARASI ZİRVELER İÇİN HAZIR

Ankara'nın büyük ölçekli uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek altyapıya sahip olduğunu vurgulayan Karakaya, zirvenin kent açısından önemli bir deneyim olduğunu dile getirdi.

Başkent'teki otellerin, restoranların, ulaşım altyapısının ve hizmet sektörünün organizasyonu başarıyla yönettiğini belirten Karakaya, zirvenin yüksek misafir memnuniyetiyle tamamlandığını kaydetti.

Karakaya, Türkiye'nin misafirperverliğinin bu organizasyon aracılığıyla bir kez daha uluslararası kamuoyuna gösterildiğini söyledi.

YABANCI KONUKLARA ANKARA TANITIMI

Zirve kapsamında Ankara'nın tarihi ve kültürel değerlerinin tanıtılması için de çalışmalar yapıldı.

Ankara Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından, yabancı basın mensupları ve delegasyon üyeleri için Türkçe ve İngilizce tanıtım broşürleri hazırlandı. QR kod teknolojisiyle desteklenen broşürlerle kentin tarihi ve turistik noktaları hakkında bilgi verildi.

Yoğun zirve programına rağmen bazı yabancı konukların Ankara Kalesi, Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve kentin diğer tarihi alanlarını ziyaret ettiği, kent merkezindeki ticari hareketliliğe de katkı sağladığı belirtildi.

ZİRVELER ANKARA'NIN TURİZM POTANSİYELİNİ ARTIRIYOR

Uluslararası organizasyonların şehirlerin tanıtımı açısından büyük önem taşıdığına dikkat çeken Karakaya, bu tür etkinliklerin yeni turizm yatırımlarını da teşvik ettiğini ifade etti.

Ankara'nın daha fazla nitelikli konaklama tesisine sahip olmasının, gelecekte düzenlenecek uluslararası toplantılar açısından önemli olduğunu belirten Karakaya, Başkent'in bu alandaki kapasitesinin geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

SIRADA TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI ZİRVESİ VAR

Ankara'nın "Türk Dünyası Kültür Başkenti" ünvanını taşıdığı dönemde, yeni bir uluslararası organizasyona daha hazırlanıldığı bildirildi.

Ekim ayında düzenlenmesi planlanan 13. Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Zirvesi için hazırlıkların başladığını aktaran Karakaya, Ankara'nın uluslararası toplantılara ev sahipliği yapabilecek deneyim, altyapı ve organizasyon kabiliyetine sahip olduğunu belirtti.