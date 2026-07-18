Yurt içinde geçen hafta satış ağırlıklı seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftalık bazda yüzde 2,4 azalarak 13.981,05 puana geriledi.
Dolar/TL haftayı, önceki haftalık kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 47,1580'den tamamladı.
Gelecek hafta pazartesi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) piyasa katılımcıları anketi, çarşamba reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, perşembe TCMB'nin faiz kararı, cuma uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in beklenen Türkiye değerlendirmesi takip edilecek.
Merkez Bankası'nın faiz kararı, 23 Temmuz Perşembe saat 14.00'te açıklanacak.
EN SON FAİZ KARARI
Para Politikası Kurulu (Kurul), 11 Haziran'da yapılan son toplantıda politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 37’de sabit tutulmasına karar verdi.
Kurul, ayrıca Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 40’ta, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 35,5’te sabit tuttu.
FITCH RATINGS, TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTUNU TEYİT ETTİ
Öte yandan Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB-" olarak teyit ederken kredi notu görünümünü "durağan" olarak korudu.