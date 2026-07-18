Tarım ve Orman Bakanlığı, çeşitli destekleme programlarıyla çiftçi ve besicilerin yanında olmaya devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, tarımsal destek ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Çiftçinin emeğini güvence altına alan destekleme politikalarıyla kırsala güç katmaya devam ettiklerini ifade eden İbrahim Yumaklı, "237 milyon lira tarımsal destek ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

KIRSAL KALKINMA YATIRIM DESTEĞİ

Paylaşımda yer alan grafikteki bilgiye göre, kırsal kalkınma yatırım desteği kapsamında 237 milyon 356 bin lira çiftçi hesaplarına aktarılacak.