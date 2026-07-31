Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yayımlanan 2025 yılı verilerine göre Van’da yıl içinde 4/1-a, 4/1-b ve 4/1-c kapsamlarında malullük, yaşlılık ve ölüm aylığı bağlanan kişi sayıları açıklandı.

Verilere göre 4/1-a kapsamında yıl içinde malullük aylığı bağlanan kişi sayısı 87 oldu. Bu kapsamda malullük aylığı alanların 81’i erkek, 6’sı kadınlardan oluştu. Yaşlılık aylığı bağlanan kişi sayısı ise bin 902 olarak kaydedildi. Yaşlılık aylığı alanların bin 825’i erkek, 77’si kadın oldu. Aynı dönemde ölüm aylığı bağlanan eş, çocuk ve anne-baba sayısı bin 163 olarak açıklandı. Böylece 4/1-a kapsamında yıl içinde aylık bağlanan toplam kişi sayısı 3 bin 152’ye ulaştı.

4/1-b kapsamındaki verilere göre ise yıl içinde malullük aylığı bağlanan 3 erkek bulunurken, bu kapsamda kadın yer almadı. Yaşlılık aylığı bağlanan kişi sayısı 91 olarak kaydedildi. Bunların 85’i erkek, 6’sı kadın oldu. Ölüm aylığı bağlanan eş, çocuk ve anne-baba sayısı ise 305 olarak açıklandı.

4/1-c kapsamında ise yıl içinde malullük aylığı bağlanan 6 erkek olurken kadın bulunmadı. Bu kapsamda yaşlılık aylığı bağlanan kişi sayısı 263 oldu. Yaşlılık aylığı alanların 238’i erkek, 25’i kadınlardan oluştu. Ölüm aylığı bağlanan eş, çocuk ve anne-baba sayısı ise 272 olarak kaydedildi.