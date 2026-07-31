'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi kapsamında İpekyolu ilçesindeki olimpik yüzme havuzu ile diğer ilçelerdeki yarı olimpik havuzlarda yaz boyunca 5-14 yaş grubundaki öğrencilere ücretsiz yüzme eğitimi veriliyor. 2012 yılında hizmete açılan 50 metre uzunluğunda, 25 metre genişliğinde, 10 kulvarlı olimpik yüzme havuzunda haftanın 6 günü eğitim veriliyor. Havuza gelen öğrencilerin antrenmanları renkli görüntüler oluştururken, eğitimlerini tamamlayanların bir bölümü cankurtaran olarak görev yapmaya başladı.

Bir yıl içerisinde yaklaşık 10 bin öğrenciye ücretsiz yüzme eğitimi verileceğini ifade eden Tatlı, performans grubunda ise 50-60 sporcunun yer aldığını söyledi. Van Gölü'nde son yıllarda yaşanan boğulma olaylarının aileleri bilinçlendirdiğini belirten Tatlı, "Boğulma vakalarının ardından kurslarımıza ilgi belirgin şekilde arttı.

İki ayda bir yeni kurslar açıyoruz. Eski sporcularımızdan 18 yaşını dolduranlar cankurtaran belgesi alıyor. Şu anda olimpik yüzme havuzunda görev yapan 9 cankurtarandan 6'sı bizim yetiştirdiğimiz sporculardır. Aynı şekilde farklı havuzlarda da görev yapan eski sporcularımız bulunuyor. Bu gençler ilerleyen yıllarda antrenör olarak da görev yapabilecek seviyeye geliyor" diye konuştu.

BÖLGE ŞAMPİYONU OLDUK, HEDEF TÜRKİYE FİNALLERİ’

Yüzme Antrenörü Aydın Çağdaş Tatlı, 2022 yılından bu yana önemli başarılara imza attıklarını belirterek, Doğu Anadolu Bölgesi'nde Van’ı başarıyla temsil ettiklerini söyledi. Tatlı, "10-12 Temmuz tarihlerinde Malatya'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Bölge Yüzme Yarışmalarında takım olarak bölge şampiyonu olduk. Sporcularımız bu başarıyla Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı. Ağustos ayının ikinci haftasında Elazığ'da yapılacak finallerde de başarılı sonuçlar alacağımıza inanıyoruz. Daha önce de Anadolu Yıldızlar Ligi'nde Türkiye ikinciliği elde ettik. Sporcularımızla gurur duyuyoruz" dedi.

Tatlı, Malatya'da gerçekleştirilen ANALİG Bölge Yarışmalarında Van ekibinin 8 il arasında birinci olduğunu belirterek, 25 sporcunun toplamda 35 altın, 39 gümüş ve 22 bronz madalya ile kente döndüğünü söyledi.

‘HEM YARIŞIYORUZ HEM DE CAN KURTARANLIK İÇİN HAZIRLANIYORUZ’

ANALİG Bölge Şampiyonu takımda yer alan Ali İzzet Begoviç Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Ömer Faruk Özalp (13), hedeflerinin Türkiye finallerinde şampiyonluk olduğunu belirterek, "Van Gölü'nde son zamanlarda yaşanan boğulma vakaları bizi çok üzüyor. Bu nedenle kendimizi cankurtaran olarak da yetiştiriyoruz. Bir yandan yarışmalara hazırlanırken diğer yandan insanların hayatını kurtarabilecek bilgi ve becerileri kazanıyoruz" dedi.

‘TÜRKİYE FİNALLERİNE HAZIRLANIYORUZ’

Hacı Ali Akın Ortaokulu öğrencisi Nisa Önder ise 5 yıldır yüzme eğitimi aldığını belirterek, "Geçen ay Çorum'da düzenlenen yarışmalarda başarılı dereceler elde ettik. Önümüzdeki dönemde yapılacak Türkiye finallerine hazırlanıyoruz. Bize emek veren Aydın hocamıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu. (