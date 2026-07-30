Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Van için güncel hava durumu tahminlerini paylaştı. Tahminlere göre Van’da parçalı ve az bulutlu hava etkisini sürdürürken, hava sıcaklıklarında da artış yaşanacak.

Meteoroloji verilerine göre il genelinde gündüz sıcaklıklarının 30 derecenin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Bazı ilçelerde ise hava sıcaklığının 38 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor. Meteorolojik tahminlere göre Van'da parçalı ve az bulutlu havanın önümüzdeki günlerde devam etmesi bekleniyor.

Van’da bugün ve yarın hava durumunun şu şekilde olması bekleniyor;

Bahçesaray

30 Temmuz Perşembe: Sıcak 18/38 C

31 Temmuz Cuma: Sıcak 18/37 C

Başkale;

30 Temmuz Perşembe: Parçalı bulutlu 17/29 C

31 Temmuz Cuma: Az bulutlu 16/29 C

Çaldıran;

30 Temmuz Perşembe: Parçalı bulutlu 15/29 C

31 Temmuz Cuma: Az bulutlu 13/29 C

Çatak;

30 Temmuz Perşembe: Sıcak 16/38 C

31 Temmuz Cuma: 14/37 C

Edremit;

30 Temmuz Perşembe: Parçalı bulutlu 18/31 C

31 Temmuz Cuma: 17/31 C

Erciş;

30 Temmuz Perşembe: Parçalı bulutlu 17/34 C

31 Temmuz Cuma: Az bulutlu 16/34 C

Gevaş;

30 Temmuz Perşembe: 18/32 C

31 Temmuz Cuma: 18/32 C

Gürpınar;

30 Temmuz Perşembe: Parçalı bulutlu 17/36 C

31 Temmuz Cuma: 16/35 C

İpekyolu;

30 Temmuz Perşembe: Parçalı bulutlu 18/31 C

31 Temmuz Cuma: Az bulutlu 17/31 C

Muradiye;

30 Temmuz Perşembe: Sıcak 19/35 C

31 Temmuz Cuma: Az bulutlu 19/33 C

Özalp;

30 Temmuz Perşembe: Parçalı bulutlu 15/32 C

31 Temmuz Cuma: Az bulutlu 14/31 C

Saray;

30 Temmuz Perşembe: Parçalı bulutlu 15/30 C

31 Temmuz Cuma: Az bulutlu 15/30 C

Tuşba;

30 Temmuz Perşembe: Parçalı bulutlu 18/31 C

31 Temmuz Cuma: Az bulutlu 17/31 C