Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi bünyesinde yetişkin ve çocuk acil için yapımı süren ek binada sona yaklaşılıyor. Yetişkin ve çocuk acil servisleri, ameliyathaneler, yoğun bakım üniteleri, doğumhane ve hasta yakınlarına yönelik sosyal alanların yer alacağı yeni binanın, üçüncü basamak sağlık hizmetlerine katkı sunması hedefleniyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi bünyesinde yapımı sürdürülen ek acil servis binasında çalışmalarda sona yaklaşıldı. Mevcut acil servis alanındaki yoğunluğun azaltılması ve sağlık hizmetlerinin kapasitesinin artırılması amacıyla hayata geçirilen projede, son hazırlıklar devam ediyor.

Mevcut acil servis alanının artan hasta yoğunluğunu karşılamada yetersiz kalması nedeniyle planlanan proje kapsamında, yetişkin ve çocuk acil servis alanlarının yanı sıra 10 modern ameliyathane, doğumhane, çocuk ve yenidoğan yoğun bakım üniteleri ile hasta yakınlarına yönelik anne oteli gibi yeni hizmet alanları oluşturuldu.

Yapımında sona doğru gelinen Van YYÜ Tıp Merkezi Ek Acil Servis Binası'nda, yetişkin ve çocuk acil servislerinin yanı sıra ameliyathaneler, doğumhane, yoğun bakım üniteleri ve hasta yakınlarına yönelik hizmet alanlarını bünyesinde barındıracak binanın, tamamlanmasının ardından hizmet vermeye başlaması bekleniyor.