Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalarda, altyapı imalatları tamamlanan ve sıcak asfalt serimi yapılan güzergâhta Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından şerit çizgileri, yön okları ve diğer trafik işaretlemeleri titiz bir şekilde gerçekleştirildi.

Belediyenin idari iş gücüyle yürütülen çalışmalar kapsamında, Hatuniye Yolu’nun devamı niteliğindeki kavşak, Melen Caddesi’ne bağlantıyı sağlayarak, kesintisiz bir ulaşım sunuyor.

Hatuniye Yolu ikinci etabın devam çalışmaları da Melen Caddesi’nden Selimbey Mahallesi Çalı Durağı'na kadar uzanacak. Böylece trafik akışının hızlandırılması ve kesintisiz bir ulaşım sunularak, kent içi trafiğinin rahatlatılması hedefleniyor.

Yapılan çalışmaları ilgiyle takip eden çevre esnaflarından Serdar Kılıç, çalışmalardan dolayı Van Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederek, “Yıllar sonra buradaki yollarımız yapıldı. Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederiz. Bir an önce yaya yolu ve kaldırımlarımızın da tamamlanmasını rica ediyoruz. Tekrar teşekkürler.” dedi.

Yapılan çalışma ile daha önce toprak olan yolun güzel bir görünüme kavuştuğunu belirten mahalle sakinlerinden Fırat Kılıç ise çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte kentin önemli ulaşım akslarından biri daha hayata geçmiş olacak.